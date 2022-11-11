Незвичайний рецепт гречки з овочами та східними спеціями від Євгена Клопотенка

Класична страва для українського столу може стати ексклюзивною всього з кількома додатковими інгредієнтами.

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Гречку їсти корисно та практично. Ця страва часто з'являється на столах українців, проте її можна приготувати і у східних мотивах. Про це розповідає український ресторатор Євген Клопотенко.

У складі гречки є білок, клітковина, калій, фосфор, кальцій, магній, залізо та інші корисні для травлення речовини.

ІНГРЕДІЄНТИ

100 г гречки

1 зірочка бодяну

1 коробочка кардамону

½ шт. буряку (середнього розміру)

2 зубчики часнику

50 г оливок (без кісточки)

3 ст. л. олії соняшникової

сіль та перець до смаку

Спочатку беремося за приготування основного інгредієнту — гречки. Варимо її у каструлі з 200 мл води. Пропорція води та крупи оптимальна — 1:2.

Паралельно додаємо до гречки зірочку бодяну та коробочку кардамону. Доводимо її до кипіння та зменшуємо вогонь, продовжуючи варити гречку ще 10 хвилин.

Після приготування даємо настоятися ще 15-20 хв. Виймаємо спеції з каструлі.

Беремося за буряка. Миємо та чистимо його. Після цього нарізаємо середнім кубиком зі стороною 1-1,5 см. Два зубчики часнику також чистимо та дрібно нарізаємо. Додаємо все це до готової гречки.

Згодом беремо оливки та кладемо їх до основної страви цілими. Додаємо до смаку сіль, мелений перець та 3 ст. л. ароматної соняшникової олії.

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