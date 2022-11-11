Рецепт незвичного варення на зиму з буряка та шоколаду від Євгена Клопотенка

Смачний десерт у банці стане гарною знахідкою серед зими.

Related video

Варення — солодка добавка, яка асоціюється з дитинством і може смакувати як з печивом, так і самостійно. Проте його можна приготувати не лише з фруктів, а й з доволі незвичного для десерту овоча — буряка. Про це розповідає український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко.

Для приготування унікального варення потрібно обрати солодкий столовий буряк (темно-бордового насиченого кольору).

ІНГРЕДІЄНТИ

1 кг буряка

50 мл води

400 г цукру

100 г чорного шоколаду не менше 70% вмісту какао

80 г волоських горіхів

10 гілочок м’яти

Для початку потрібно добре помити наші буряки та зварити їх (або ж запекти в духовці).

Після цього даємо їм трохи охолонути, а потім чистимо буряки від шкірки та натираємо основний інгредієнт на тертці. Перекладаємо у сотейник.

У цей час стерилізуємо банки та кришки, у яких згодом буде зберігатися наше варення.

До буряку додаємо 50 мл води та 400 г цукру. Доводимо усе це до кипіння на середньому вогні, потім зменшуємо вогонь до мінімуму та варимо 10-15 хвилин. Час від часу гарно перемішуємо.

Беремося за наші горіхи та дрібнимо їх ножем. Після цього додаємо горіхи в сотейник та продовжуємо варити на маленькому вогні. Доводимо суміш до такого стану, щоб варення почало густіти.

Після цього беремо 10 гілочок м’яти. Обриваємо листочки та дрібно ріжемо. Шоколад також дрібнимо та додаємо разом з м'ятою у варення.

Варимо та час від часу перемішуємо. Чекаємо, поки шоколад повністю розчиниться у варенні, яке після приготування розливаємо по стерильних банках та закриваємо щільно кришками.

Даємо буряковому варенню охолонути та відносимо у прохолодне місце. Важливо: зберігати його не більш як пів року.

Нагадаємо, як приготувати в домашніх умовах мариновані білі гриби.