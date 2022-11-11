Рецепт необычного варенья на зиму из свеклы и шоколада от Евгения Клопотенко

Вкусный десерт в банке станет хорошей находкой среди зимы.

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Варенье – сладкая добавка, которая ассоциируется с детством и может смаковать как с печеньем, так и самостоятельно. Однако его можно приготовить не только из фруктов, но и довольно из необычного для десерта овоща — свеклы. Об этом рассказывает украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко.

Для приготовления уникального варенья нужно выбрать сладкую столовую свеклу (темно-бордового насыщенного цвета).

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 кг свеклы

50 мл воды

400 г сахара

100 г черного шоколада не менее 70% содержимого какао

80 г грецких орехов

10 веточек мяты

Для начала нужно хорошо помыть нашу свеклу и сварить ее (или запечь в духовке).

После этого даем ей немного остыть, затем чистим свеклу от кожуры и натираем основной ингредиент на терке. Переводим в сотейник.

В это время стерилизуем банки и крышки, в которых впоследствии будет храниться наше варенье.

К свекле добавляем 50 мл воды и 400 г сахара. Доводим все это до кипения на среднем огне, затем убавляем огонь до минимума и варим 10-15 минут. Время от времени хорошо перемешиваем.

Беремся за наши орехи и мелко их режем. Затем добавляем орехи в сотейник и продолжаем варить на маленьком огне. Доводим смесь до такого состояния, чтобы варенье начало густеть.

После этого берём 10 веточек мяты. Обрываем листики и мелко режем. Шоколад также мелко режем и добавляем вместе с мятой в варенье.

Варим и время от времени перемешиваем. Ждем, пока шоколад полностью растворится в варенье, которое после приготовления разливаем по стерильным банкам и плотно закрываем крышками.

Даем свекольному варенью остыть и относим в прохладное место. Важно: хранить его не более полугода.

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