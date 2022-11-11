Рецепт идеальной закуски. Как приготовить белые маринованные грибы

Блюдо точно пригодится во время рождественских праздников.

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Белые маринованные грибы – идеальный вариант как закуски, так и основного блюда. Просто открыв баночку грибов, вы получите на праздничном столе плюс одно вкусное блюдо. Евгений Клопотенко рассказывает, как приготовить белые маринованные грибы в домашних условиях.

Ингредиенты на банку 1 л:

800 г сырых белых грибов

Для маринада:

1 л воды

2 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

50 мл уксуса 9%

2 бутона гвоздики

2 горошка черного перца

1 лавровый лист

Для начала работаем с сырыми грибами. Перебираем их и выбрасываем грибы плохого качества (с признаками червивости). Оптимальным вариантом станут грибы молодого возраста и маленького размера.

Промываем их и срезаем низ ножек, чистим грибы ножом. После этого кладем в кастрюлю и заливаем водой, добавив 1-2 ч.л. соли. Варим таким образом 20 минут после закипания, отбрасывая появляющуюся пену.

Отбрасываем сваренные грибы на дуршлаг и хорошо промываем водой.

При этом готовим маринад для будущего блюда.

Берем кастрюлю и вливаем в нее 1 л кипятка, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 2 бутона гвоздики, 2 горошка черного перца и 1 лавровый лист. Варим его до момента растворения соли и сахара, добавляя 50 мл уксуса 9%.

В кипящий маринад нужно забросить сваренные грибы и таким образом варить в течение десяти минут. Если большие кусочки – 15.

После этого грибы перекладываем в банки (чтобы они не были спрессованы). Выловленные из маринада специи добавляем в банку и заливаем маринадом. Все это накрываем крышкой и ставим стерилизоваться.

Тем временем на дно другой кастрюли кладем перевернутую керамическую тарелку и ставим на нее банку. Заливаем водой такой же температуры, чтобы стекло банки не треснуло. Вода должна доходить только до "плечиков банки".

Проводим процедуру стерилизации в течение 15 минут на небольшом огне. После этого вынимаем банку из воды и закрываем крышкой. Переворачиваем на другую сторону и оставляем так на сутки. Позже относим наши грибы в прохладное место.

Подавать маринованные грибы на стол следует вместе с нарезанными кольцами лука. Также можно приправить по вкусу ароматным маслом и солью.

Напомним, как правильно варить яйца, чтобы они не лопались.