Рецепт ідеальної закуски. Як приготувати мариновані білі гриби

Страва точно стане в нагоді під час різдвяних свят.

Related video

Білі мариновані гриби — ідеальний варіант як закуски, так і основної страви. Просто відкривши баночку грибів, ви отримаєте на святковому столі плюс одну смачну страву. Євген Клопотенко розповідає, як приготувати білі мариновані гриби в домашніх умовах.

Інгредієнти на банку 1 л:

800 г сирих білих грибів

Для маринаду:

1 л води

2 ст. л. солі

1 ст. л. цукру

50 мл оцту 9%

2 бутони гвоздики

2 горошки чорного перцю

1 лавровий лист

Для початку працюємо із сирими грибами. Перебираємо їх та викидаємо гриби поганої якості (з ознаками червивості). Оптимальним варіантом стануть гриби молодого віку та маленького розміру.

Промиваємо їх та зрізаємо низ ніжок, чистимо гриби ножем. Після цього кладемо їх у каструлю та заливаємо водою, додавши 1-2 ч.л. солі. Варимо таким чином 20 хвилин після закипання, відкидавши піну, що буде з'являтися.

Відкидаємо зварені гриби на друшляк та добре промиваємо водою.

Разом з цим готуємо маринад для майбутньої страви.

Беремо каструлю та вливаємо в неї 1 л окропу, 2 ст. л. солі, 1 ст. л. цукру, 2 бутони гвоздики, 2 горошки чорного перцю та 1 лавровий лист. Варимо його до моменту розчинення солі та цукру, додаючи 50 мл оцту 9%.

У киплячий маринад потрібно закинути зварені гриби та варити таким чином протягом десяти хвилин. Якщо великі шматочки — 15.

Після цього гриби перекладаємо у банки (щоб вони не були спресовані). Виловлені із маринаду спеції докидаємо в банку та заливаємо маринадом. Усе це накриваємо кришкою та ставимо стерилізуватися.

Тим часом на дно іншої каструлі кладемо перевернуту керамічну тарілку та ставимо на неї банку. Заливаємо водою такої ж температури, аби скло банки не тріснуло. Вода повинна доходити лише до "плічок банки".

Проводимо процедуру стерилізації протягом 15 хвилин на маленькому вогні. Після цього виймаємо банку з води та закриваємо кришкою. Перевертаємо іншим боком та залишаємо так на добу. Згодом відносимо наші гриби в прохолодне місце.

Подавати мариновані гриби на стіл варто разом із порізаними кільцями цибулі. Також можна приправити до смаку ароматною олією та сіллю.

Нагадаємо, як правильно варити яйця, аби вони не тріскалися.