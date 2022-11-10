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Їжа

Як правильно варити яйця, щоб вони не тріскалися

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Фото: pexels.com

Часта проблема господарок та господарів під час куховаріння вирішується легко та просто.

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Одним з оптимальних варіантів перекусити та швидко отримати значну дозу корисних речовин є з'їсти яйце. Проте часто під час варіння виникає проблема — воно тріскається по шкаралупі.

Тут важливо використовувати яйця кімнатної температури, а не одразу з холодильника. Адже від перепаду температур воно одразу ж трісне в гарячій воді.

Спосіб приготування ідеальних яєць некруто

Для того, аби яйце зварилося у способі некруто, потрібно покласти його у холодну воду та почекати, щоб вона закипіла. Після цього зменшуємо вогонь та варимо його дві хвилини. У такий спосіб і білок, і жовток залишаться ідеально рідкими. Якщо ви хочете отримати білок затверділим — варимо три хвилини.

Тіна Кароль обирає для перекусів варені яйця Fullscreen
Тіна Кароль обирає для перекусів варені яйця

Якщо ви не любитель яєць некруто, радимо вам усе одно довго не варити їх. Адже від тривалого варіння смак білка стане гумовим, а жовток покриється неприємною сірою плівою.

Також можна використати простий та корисний лайфхак. Додавши до води всього 1 ч.л. солі, ви отримаєте яйця, які можна буде легко чистити. Також можна після варіння занурити яйця в холодну воду.

Нагадаємо, у чому різниця між білими та коричневими яйцями.