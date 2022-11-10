Як правильно варити яйця, щоб вони не тріскалися

Часта проблема господарок та господарів під час куховаріння вирішується легко та просто.

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Одним з оптимальних варіантів перекусити та швидко отримати значну дозу корисних речовин є з'їсти яйце. Проте часто під час варіння виникає проблема — воно тріскається по шкаралупі.

Тут важливо використовувати яйця кімнатної температури, а не одразу з холодильника. Адже від перепаду температур воно одразу ж трісне в гарячій воді.

Спосіб приготування ідеальних яєць некруто

Для того, аби яйце зварилося у способі некруто, потрібно покласти його у холодну воду та почекати, щоб вона закипіла. Після цього зменшуємо вогонь та варимо його дві хвилини. У такий спосіб і білок, і жовток залишаться ідеально рідкими. Якщо ви хочете отримати білок затверділим — варимо три хвилини.

[ + – ] Тіна Кароль обирає для перекусів варені яйця

Якщо ви не любитель яєць некруто, радимо вам усе одно довго не варити їх. Адже від тривалого варіння смак білка стане гумовим, а жовток покриється неприємною сірою плівою.

Також можна використати простий та корисний лайфхак. Додавши до води всього 1 ч.л. солі, ви отримаєте яйця, які можна буде легко чистити. Також можна після варіння занурити яйця в холодну воду.

Нагадаємо, у чому різниця між білими та коричневими яйцями.