У чому різниця між білими та коричневими яйцями: проста відповідь

На колір та смак яєць впливають кілька факторів.

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Питання "які яйця кращі і корисніші — білі або коричневі" не менш вічне, ніж дилема, що з'явилося раніше — курка чи яйце. Насправді різниці в якості цих яєць немає ніякої, пише видання Health Line.

Відповідь на це питання насправді дуже проста: колір яєць залежить від породи курки. Наприклад, кури білого леггорна несуть яйця з білою шкаралупою, тоді як коричневі породи курей на кшталт плімут-рокс і род-айленд несуть яйця з коричневою шкаралупою.

Мало хто знає, але крім білих та коричневих яєць, є ще й інші тони. Деякі породи курей, такі як араукана, амераукана, дунсян та луші, навіть несуть сині або синьо-зелені яйця.

Різні кольори яєчної шкаралупи обумовлені пігментами, які виробляють кури. Основний пігмент коричневої яєчної шкаралупи називається протопорфірином IX. Він зроблений з гему, сполуки, яка надає крові червоного кольору.

Основний пігмент синьої яєчної шкаралупи називається білівердин, який також походить від гему. Це той самий пігмент, який іноді надає синцям синьо-зелений колір.

Яєчна шкаралупа також може відрізнятися за кольором у однієї й тієї породи курей, залежно від генетичного домінування серед окремих птахів. І хоча генетика є основним фактором, який визначає колір яєць, на нього можуть впливати й інші фактори. Наприклад, коли кури, що несуть коричневі яйця, старіють, вони, як правило, відкладають яйця більшого розміру та світлішого кольору.

Навколишнє середовище курки, раціон та рівень стресу також можуть певною мірою впливати на колір шкаралупи. Ці фактори можуть зробити відтінок світлішим або темнішим, але не обов'язково змінити сам колір. Порода, як і раніше, є основним фактором, коли йдеться про колір яєць.

[ + – ] Колір курячих яєць коливається від білого до блакитного, залежно від породи курки Фото: Getty

Які яйця корисніші: білі чи коричневі?

Часто люди, які віддають перевагу коричневим яйцям, роблять це, тому що вважають, що вони корисніші і натуральніші, ніж білі. Однак правда в тому, що всі яйця дуже схожі за поживністю незалежно від їх розміру, сорту або кольору. І коричневі, і білі яйця є здоровою їжею. Типове яйце містить багато вітамінів, мінералів та високоякісного білка, а його калорійність не перевищує 80.

На поживну цінність яйця можуть впливати інші чинники. Наприклад, великий вплив може мати середовище, в якому знаходиться курка. Яйця від курей, яким можна гуляти на сонці, містять у 3-4 рази більше вітаміну D, ніж яйця від курей, вирощених традиційним способом.

Тип корму, який їсть курка, може впливати на вміст поживних речовин у її яйцях. Птахи, які отримують їжу, багату омега-3 жирними кислотами, виробляють яйця з набагато вищим вмістом омега-3 жирних кислот, ніж зазвичай. Той самий ефект був виявлений з вітаміном D, коли курчата їли корм, збагачений вітаміном D.

Раціон домашньої курки відрізняється від раціону курки, вирощеної традиційним способом, що також може вплинути на смак яєць.

Крім того, що довше зберігається яйце, то вище ймовірність появи неприємного присмаку. Зберігання яєць при стабільно низькій температурі, наприклад, у холодильнику, може допомогти зберегти їх смак довше.

[ + – ] Колір яєць ніяк не впливає на їх смак Фото: Getty

Нагадаємо, в Україні домовилися стабілізувати ціни на яйця, які останнім часом підскочили до неймовірних висот.