Вето на подорожчання: в Україні домовилися стабілізувати ціни на яйця

За даними Мінагрополітики, виробники яєць у межах меморандуму мають наситити внутрішній ринок яйцями та збільшити чисельність поголів'я курей-несучок.

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Міністерство аграрної політики та продовольства України та асоціація "Союз птахівників України" уклали меморандум щодо курячих яєць. Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

У повідомленні сказано, що домовленості допоможуть стабілізувати ціни на курячі яйця. За даними міністерства, виробники яєць у межах меморандуму мають наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити чисельність поголів'я курей-несучок та обсяги виробництва яєць.

Зазначається, що меморандум діятиме до 31 грудня 2022 року. Документ можуть перепідписати, якщо буде така потреба.

"Мінагрополітики зі свого боку сприятиме, щоб виробники курячих яєць були забезпечені необхідними умовами та ресурсами для роботи, а також могли залучити доступний кредитний ресурс для своєї виробничої діяльності", — зазначають у Міністерстві аграрної політики.

Що сталося із цінами на яйця?

Раніше у своєму огляді "Яйця за долар. Що відбувається з цінами на курячі яйця" Фокус розповідав, що за вересень (станом на 29 вересня) десяток яєць подорожчав на понад 20%. Далі ціни динамічно змінювалися буквально щодня. Серед причин подорожчання яєць в Україні, опитані Фокусом, експерти називають дві групи факторів — традиційні сезонні та пов'язані з війною з Росією.

Зокрема, Світлана Пашко пояснює, що з кінця квітня до серпня вартість яєць зазвичай знижується. Адже цей період ринок насичується продукцією приватних господарств. А з вересня по грудень кури у домогосподарствах несуться гірше, пропозиція скорочується і птахофабрики знову підіймають оптово-відпускні ціни.

Але у 2022 році сезонні фактори додатково посилила війна. Адже через окупацію частини територій України зменшення промислового виробництва яєць за підрахунками вчених Інституту аграрної економіки досягло 25-30%.

Ще один обумовлений війною фактор — зниження поголів'я курей-несучок. За словами Світлани Литвин, аналітикині Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), це призвело до того, що в умовах війни деякі підприємства частково призупинили інкубаційні процеси для отримання молодого птаха. В результаті восени виявився дефіцит продукції та зростання цін.