Вето на подорожание: в Украине договорились стабилизировать цены на яйца

По данным Минагрополитики, производители яиц в рамках меморандума должны насытить внутренний рынок яйцами и величить численность поголовья кур-несушек.

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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и ассоциация "Союз птицеводов Украины" заключили меморандум по куриным яйцам. Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

В сообщении сказано, что договоренности помогут стабилизировать цены на куриные яйца. По данным министерства, производители яиц в рамках меморандума должны насытить внутренний рынок яйцами, в частности увеличить численность поголовья кур-несушек и объемов производства яиц.

Отмечается, что меморандум будет действовать до 31 декабря 2022 года. Документ могут переподписать, если будет такая необходимость.

"Минагрополитики со своей стороны будет способствовать, чтобы производители куриных яиц были обеспечены необходимыми условиями и ресурсами для работы, а также могли привлечь доступный кредитный ресурс для своей производственной деятельности", — отмечают в Министерстве аграрной политики.

Что случилось с ценами на яйца?

Ранее в своем обзоре "Яйца за доллар. Что происходит с ценами на куриные яйца" Фокус рассказывал, что за сентябрь (по состоянию на 29 сентября) десяток яиц подорожал более чем на 20%. Далее цены динамично менялись буквально каждый день. Среди причин подорожания яиц в Украине опрошенные Фокусом эксперты называют две группы факторов — традиционные сезонные и связанные с войной с Россией.

В частности, Светлана Пашко объясняет, что с конца апреля по август стоимость яиц обычно снижается. Ведь в этот период рынок насыщается продукцией частных хозяйств. А с сентября по декабрь куры в домохозяйствах несутся хуже, предложение сокращается и птицефабрики снова поднимают оптово-отпускные цены.

Но, в 2022 году сезонные факторы дополнительно усугубила война. Ведь, из-за оккупации части территорий Украины уменьшение промышленного производства яиц по подсчетам ученых Института аграрной экономики достигло 25-30%.

Еще один обусловленный войной фактор — снижение поголовья кур-несушек. По словам Светланы Литвин, аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), к этому привело то, что в условиях войны некоторые предприятия частично приостановили инкубационные процессы для получения молодой птицы. В результате осенью проявился дефицит продукции и рост цен.