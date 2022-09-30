Яйца за доллар. Что происходит с ценами на куриные яйца

С начала российского вторжения цены на куриные яйца радовали украинцев стабильностью на фоне быстрого подорожания большинства продуктов. Однако в сентябре цены стремительно взлетели. Фокус выяснил, что и почему происходит с ценой на один из самых популярных продуктов.

Related video

Во второй половине сентября возле прилавков, где продаются куриные яйца, многие украинцы застывают в недоумении. Ведь ценники на продукцию меняются практически каждый день.

Как отмечает Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), средняя розничная цена на куриные яйца по состоянию на 29 сентября 2022 составляла 40,90 грн за 10 штук, что на 21% больше, чем месяц назад и на 17% выше, чем год назад.

Особенно впечатляют цены на продукцию высшей категории (0), которые теперь часто превышают 60 грн за десяток (см. скриншоты). Поскольку более экономичные предложения покупатели быстрее разбирают, на полках супермаркетов часто остается именно такая более дорогая продукция. Соответственно, у потребителей создается впечатление, что яйца подорожали в разы. Ведь еще летом десяток яиц можно было купить дешевле 30 грн.

[ + – ] Цены на яйца имеют ярко выраженную сезонность Фото: Pexels

Обычное дело. Как на стоимость куриных яиц повлиял сезонный фактор

Осеннее подорожание яиц не стало неожиданностью для опрошенных Фокусом экспертов. Как объясняет Светлана Литвин, цены на яйца имеют ярко выраженную сезонность из-за значительной доли домохозяйств в структуре производства (около 50%). То есть, по мере сокращения светового дня и понижения температуры в Украине предложение от хозяйств населения уменьшается, а цена на яйца начинает расти.

Важно

Не только гречка: почему овощи и крупы лидируют в ценовой гонке

"Как в мирные, так и в военные времена, на рынке яиц наблюдается сезонное колебание цен. С конца апреля по август цена уменьшается вместе с приходом на рынок продукции частных хозяйств, а с сентября по декабрь птицефабрики снова поднимают оптово-отпускные цены, что приводит к увеличению потребительских цен", — подтверждает тенденцию Светлана Пашко, старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Обобщая, Пашко называет следующие традиционные факторы, которые влияют на цены на яйца:

стоимость зерна

рост спроса на яйца в период новогодних и пасхальных праздников

сезонная плохая яйценоскость кур в осенне-зимний период

[ + – ] Самые высокие цены на отборные яйца категории "О" [ + – ] Размер имеет значение. Чем крупнее яйца - тем дороже [ + – ] Даже отборные яйца в оптовых гипермаркетах стоят дешевле [ + – ] Стоимость десятка яиц зависит от политики магазина

При чем здесь Чернобаевка. Как на стоимость яиц повлияла война в Украине

К вышеупомянутым сезонным факторам удорожания яиц в 2022 году добавляются специфические — военные причины. В частности, уменьшение промышленного производства яиц из-за оккупации части территорий Украины, которое по подсчетам ученых Института аграрной экономики достигло 25-30%.

"В 2021 году суммарно на территории Херсонской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей было сосредоточено 17% промышленного производства яиц, — рассказывает Фокусу Светлана Литвин. — В частности, в Херсонской области находится одна из крупнейших птицефабрик Украины "Чернобаевская птицефабрика", и сейчас производство яиц на этих мощностях либо приостановлено, либо сокращено из-за оккупации и сложности ведения хозяйственной деятельности на прифронтовой территории".

[ + – ] 17% промышленного производства яиц было сосредоточено на территории Херсонской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей Фото: ТСН

Напомним, населенный пункт Чернобаевка в Херсонской области после вторжения РФ в Украину из раза в раз упоминался в связи с большими военными потерями российской армии. Однако расположенная здесь птицефабрика "Чернобаевская", входящая в агрохолдинг "Авангард" (группа компаний "Укрлендфарминг"), в начале марта 2022 года потеряла возможность кормить птицу и вывозить готовую продукцию. Это и другие предприятия отрасли, оказавшиеся в эпицентре боевых действий, понесли огромные убытки.

Важно

Мясное дело. Хватит ли Украине сил и ресурсов удержать собственное производство мяса

Второй фактор, влияющий на цены, который называет Светлана Литвин – нарушение технологической цепочки выращивания птицы. Собеседница Фокуса объясняет: в начале войны некоторые предприятия в условиях неопределенности частично приостановили инкубационные процессы для получения молодой птицы. Из-за этого поголовье кур-несушек временно сократилось, и объемы производства уменьшились. Впрочем, есть надежда, что это временное явление, и поголовье кур будет восстановлено.

И, наконец, третьим фактором давления на цены стало повышение себестоимости в условиях войны. В частности, Светлана Пашко указывает на рост цен на следующие составляющие производства:

корма

горюче-смазочные материалы

электроэнергия

ветеринарные препараты

витамины

кормовые добавки

импортное оборудование.

[ + – ] Дешевле всего стоят яйца первой категории в оптовых гипермаркетах [ + – ] Еще летом яйца стоили дешевле 30 грн. А в конце сентября можно не найти дешевле 45 грн [ + – ] Около $1 за десяток стоят яйца эконом-сегмента в сентябре 2022 года [ + – ] К декабрю 2022 года даже яйца эконом-сегмента подорожают до 50 грн

Дальше — круче. Сколько будут стоить яйца перед Новым годом

Как отмечают опрошенные Фокусом эксперты, цены на яйца в 2022 году еще не достигли своего максимума.

По прогнозам Светланы Литвин, дальше ожидается подорожание яиц еще на 10%, после чего последует ценовая стабилизация. То есть, в таком случае средняя розничная цена составит примерно 45 грн за десяток, а отборная продукция будет стоить около 70 грн за десяток.

Важно

Дорогая еда. Как в Украине дорожает мясо, молоко и другие продукты

"Если в сентябре розничная цена на куриные яйца составляет 41,56-42,35 грн за десяток, то к концу текущего года она может достичь уровня 50 грн за десяток", — делится прогнозом ученых Института аграрной экономики Светлана Пашко. То есть, собеседница Фокуса ожидает роста розничных цен на куриные яйца до декабря 2022 года включительно и их дальнейшее постепенное снижение.