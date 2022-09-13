Дорогая еда. Как в Украине дорожает мясо, молоко и другие продукты

Ценовой галоп никак не успокоится — каждый месяц чеки украинцев в супермаркетах становятся все более впечатляющими. И не зря: цены на целый ряд продуктов в Украине выросли за год в несколько раз. Фокус узнал, что происходит.

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Резкий скачок цен на еду лишь отчасти спровоцировала война в Украине. По информации Светланы Литвин, аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в течение 2022 года подорожали абсолютно все группы продуктов, а именно:

овощи +130% (в 2,3 раза)

мясо +21%

молочные продукты +24%

яйца +12%

крупы +80% (в 1,8 раза)

Среди главных причин стремительного роста цен Литвин называет следующие факторы:

Временная оккупация части территории Украины (а там производилось немало продукции — от овощей до мяса)

Рост стоимости логистики в пределах Украины (в том числе, из-за роста стоимости автомобильного топлива)

Повышение цен на импорт из-за блокировки морских портов российскими войсками и построение новых, более дорогих маршрутов через западные границы страны

девальвация гривны, ведущая к росту многих составляющих себестоимости производства.

"Перечисленные факторы — последствия полномасштабного вторжения России. Война повлекла рост цен не только в Украине, но и в мире. И только благодаря тому, что Украина выступает крупным производителем сельскохозяйственной продукции и обеспечивает не только себя, но и значительную часть мира, нам удалось избежать дефицита продуктов и еще большего роста цен", — обобщает Светлана Литвин.

Меньше мяса. Вместо дорогой свинины — доступные яйца

"В сентябре 2022 года отмечается рост цен на все виды мяса, — рассказывает Светлана Черемисина, ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ "Институт аграрной экономики", — Наименее заметно изменились розничные цены на говядину — гуляш и ребра, а также курятину – голени и бедра. Более всего подорожала свинина: рост цен на разные ее виды достиг 29-45% [к сентябрю 2021 года]".

[ + – ] В течение 2022 года в Украине выросли цены абсолютно на все группы продуктов Фото: Getty Images

Однако, как отмечает Павел Мартышев, эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute (KSE Агроцентр), низкая покупательная способность населения несколько сдерживала рост цен. Кроме этого, по словам эксперта, с началом полномасштабного вторжения внутри страны сформировался избыток дешевых кормов, поэтому животноводы получили относительно низкую себестоимость производства и не могли завышать цены на свою продукцию.

В результате, согласно данным мониторинга розничных цен в продуктовых супермаркетах, по состоянию на 1 сентября 2022 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) динамика цен на мясо была следующей:

говяжий гуляш +0,3% до 217,71 грн за кг

говяжьи ребра +6% до 137,48 грн за кг

куриное филе +20% до 135,87 грн за кг

куриные бедра +6% до 100,7 грн за кг

куриные голени +2% до 72,02 грн за кг

свиная грудинка +45% до 151,56 грн за кг

свиная лопатка +30% до 147,62 грн за кг

свиной ошеек +29% до 201,89 грн за кг

Незначительное увеличение цен на говядину в 2022 году Светлана Черемисина объясняет тем, что этот вид мяса всегда был самым дорогим, а спрос на него — наименьший.

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По оценкам Института аграрной экономики, на розничные цены на курятину влияние войны было минимальным.

"В пяти областях Украины (Винницкой, Киевской, Черкасской, Днепропетровской и Львовской) сосредоточено около 55% всего поголовья птицы. На упомянутых территориях, за исключением Киевской области, активные боевые действия не велись, поэтому производственная инфраструктура птицефабрик не была разрушена или уничтожена", — комментирует ситуацию в отрасли Черемисина.

[ + – ] Мясо в Украине дорожает — влияет оккупация части страны, разрушение ферм, снижение количества поголовья и рост расходов фермеров Фото: Pexels

По мнению ученых Института аграрной экономики, военная агрессия России заметно повлияла на цену свинины, поскольку крупнейшие ее производители находятся в регионах активных боевых действий или под временной оккупацией – в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. То есть, если бы не война, цены на свинину были бы значительно ниже.

Дальше — больше. В Институте аграрной экономики осенью прогнозируют повышение цен на различные виды мяса еще до 3%.

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Овощи, яйца и гречка: за какие продукты украинцы начали платить больше

Молокопродукты показывают умеренное подорожание. По данным Госстата, за период с 1 сентября 2021 по 1 августа 2022 цена на молокопродукты изменилась следующим образом:

молоко +20% до 32,61 грн за кг

творог мягкий +24% до 147,15 грн за кг

сметана +19% до 85,07 грн за кг

масло сливочное +25% до 60,13 грн за пачку 200 г.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики осенью 2022 года подорожание молокопродуктов может составить еще 10-15%.

[ + – ] В августе яйца в Украине подорожали на 15,4% Фото: Pexels

"Следует ожидать особенно сильного роста цен на мясо-молочную продукцию. Спрос на нее останется относительно стабильным, а предложение будет снижаться из-за сокращения поголовья", – предупреждает Павел Мартышев.

Чуть ли не единственным продуктом, где цены радовали снижением, поначалу были куриные яйца.

"Перекрытие морских портов после вторжения РФ в Украину сделало невозможным экспорт яиц, из-за чего их избыточное предложение заполонило внутренний рынок, что поспособствовало обвалу цен", — объясняет Светлана Черемисина. Впрочем, ближе к осени яйца начали дорожать, и только за последний месяц лета их цена увеличилась почти на 11%. Черемисина предупреждает, что скоро яйца могут прибавить в цене еще 5-10%.

Золотые дары полей. Почему взлетели цены на овощи и крупы

Обычно август-сентябрь отличается самыми низкими ценами на сезонные овощи. Однако в 2022 году привычных низких цен граждане так и не дождались.

По данным Госстата за год овощи существенно подорожали, а именно:

капуста белокочанная +307% (в 4 раза) до 26,85 грн за кг

лук репчатый +194% (почти в 3 раза) до 31,26 грн за кг

морковь +126% (в 2,3 раза) до 23,34 грн за кг

свекла +37% (в 1,4 раза) до 12,73 грн за кг

томаты +41% до 43,77 грн за кг

картофель +30% до 11,29 грн за кг

Как и в случае со свининой, на динамику цен на овощи существенно повлияла война с Россией и, прежде всего, оккупация промышленного центра выращивания овощной продукции – Херсонщины.

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"Некоторые предприятия уничтожены, разбомблены, захвачены врагом или вынужденно приостановлены. Соответственно, без полномасштабного вторжения России ценовой рост овощей составил бы 30-50%", – комментирует Светлана Черемисина. Помимо временной оккупации части южных регионов, Павел Мартышев также связывает рост цен на овощи с ростом стоимости природного газа в конце 2021 года, что повлияло на себестоимость тепличной продукции.

[ + – ] Оккупация Херсонщины негативно отразилась и на ассортименте, и на ценах на овощи Фото: Pexels

Осень вступает в свои права, и сезонное подорожание овощей уже близко. По прогнозам Института аграрной экономики, после октября следует ожидать повышения цены на овощи еще на 15-20%.

С овощами в гонке подорожания вполне могут посоревноваться крупы. За год цены на них изменились следующим образом:

рис +167% (2,7 раза) до 73,69 грн за кг

гречка +105% (в 2 раза) до 87 грн за кг

крупы пшенные +80% до 31,10 грн за кг.

"Главная причина подорожания гречки состоит в том, что до недавнего времени отечественный агросектор покрывал лишь половину потребностей населения Украины в этой крупе, – объясняет Светлана Черемисин. – Остальные 50% импортировались из России и Казахстана. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ситуация с гречкой существенно усложнилась вследствие закрытия вышеназванных рынков, что поспособствовало образованию дефицита". Импортный рис, в свою очередь, подорожал из-за девальвации нацвалюты.

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Влияние войны на цены этой группы товаров также заметно. В частности, по мнению Павла Мартышева, стоимость круп увеличивалась из-за стихийного спроса со стороны населения, которое накапливало запасы на долгий период. То есть, если бы 2022 год был мирным, по оценкам ученых Института аграрной экономики, крупы подорожали бы всего на 15-20%.

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Впрочем, крупы могут стать чуть ли не единственной категорией продуктов, цены на которые осенью могут снизиться. По оценкам ученых Института аграрной экономики, в течение осени 2022 года ожидается следующее сезонное снижение цен на крупы:

рис до 60-65 грн за кг

гречка до 70-75 грн за кг

пшенные крупы до 25-30 грн за кг

манная и ячневая крупа до 20-25 грн за кг.

Впрочем, рис в Украине не выращивают, а импорт прочно привязан и к курсу доллара, и к логистике — через порты его доставка невозможна. Потому есть высокая вероятность, что его цена в магазинах Украины будет оставаться в пределах 66-130 грн./кг.

Война и газ. В чем ключевые причины роста цен на продукты

Цены не прекращают рост — по данным Госстата, в августе рост потребительских цен достиг уже 23,8% (август 2022 года к августу 2021).

"На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,7%. Больше всего (на 15,4%) подорожали яйца. На 6,4–2,5% выросли цены на сахар, сало, свинину, фрукты, рис, рыбу и продукты из рыбы, мясо птицы, безалкогольные напитки. В то же время на 13,9% подешевели овощи, на 0,3% – говядина и подсолнечное масло", — отметили в Госстате.

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Война существенно подстегнула инфляцию в Украине. Однако нельзя утверждать, что без фактора российского вторжения ценовая ситуация была бы совершенно безоблачной.

[ + – ] Проблемы в животноводстве страны усугубились, так что надежды на дешевое мясо и молоко нет Фото: Pexels

"Положение продовольственного сектора было чрезвычайно сложным уже за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России из-за высоких цен на энергоносители и производные продукты (электроэнергию, топливо, природный газ, минеральные удобрения), — объясняет Павел Мартышев. — Это способствовало повышению себестоимости продукции и, соответственно, ограничивало возможность производителей снижать цены". По словам эксперта, критической была ситуация в молокоперерабатывающей, спиртовой и кондитерской отраслях, а животноводческий сектор также страдал из-за роста мировых цен на зерно. То есть, военный фактор дополнительно усугубил и без того сложную ситуацию.

В сложившейся ситуации не стоит надеяться на скорейшее укрощение инфляции в Украине.

Павел Мартышев прогнозирует дальнейший рост цены на все категории продовольствия из-за следующих факторов:

высокие инфляционные ожидания населения и продолжение накопления товаров длительного хранения

высокая себестоимость производства на фоне больших затрат на энергию

снижение предложения из-за банкротства части предприятий

высокие логистические затраты на фоне дорогостоящего топлива и переориентации транспортной системы на нужды фронта

рост стоимости зерна внутри страны благодаря открытию портов и восстановлению морского экспорта.

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"Осенью существенно повлиять на цены также может рост стоимости природного газа, который используется для сушки зерновых и масличных культур, для отопления овощных тепличных комплексов, в производстве сахара, муки, масла, хлеба, молокопродуктов, мяса и др., – добавляет Светлана Литвин. — Именно поэтому предприятия агропромышленного комплекса надеются на более прогнозируемое ценообразование и приемлемый уровень стоимости природного газа в осенне-зимний период".

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Поскольку сейчас в Украине рассматривается возврат акциза на топливо, эксперты Института аграрной экономики также не исключают роста цен на все категории товаров еще и в связи с этим фактором.

Поэтому украинцам, многие из которых потеряли заметную часть доходов, приходится серьезно пересматривать свои расходы и учиться экономии.