Дорога їжа. Як в Україні дорожчає м'ясо, молоко та інші продукти

Ціновий галоп ніяк не заспокоїться — щомісяця чеки українців у супермаркетах стають дедалі разючими. І не дарма: ціни на низку продуктів в Україні зросли за рік у кілька разів. Фокус дізнався, що відбувається.

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Різкий стрибок цін на їжу лише частково спровокувала війна в Україні. За інформацією Світлани Литвин, аналітикині Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), протягом 2022 року подорожчали абсолютно всі групи продуктів, а саме:

овочі +130% (у 2,3 рази)

м'ясо +21%

молочні продукти +24%

яйця +12%

крупи +80% (в 1,8 рази)

Серед головних причин стрімкого зростання цін Литвин називає такі фактори:

Тимчасова окупація частини території України (а там було чимало продукції — від овочів до м'яса)

Зростання вартості логістики в межах України (зокрема через зростання вартості автомобільного палива)

Підвищення цін на імпорт через блокування морських портів російськими військами та побудову нових, дорожчих маршрутів через західні кордони країни

Девальвація гривні, що веде до зростання багатьох складових собівартості виробництва.

"Перераховані фактори — наслідки повномасштабного вторгнення Росії. Війна спричинила зростання цін не лише в Україні, а й у світі. І лише завдяки тому, що Україна виступає великим виробником сільськогосподарської продукції та забезпечує не лише себе, а й значну частину світу, нам вдалося уникнути дефіциту продуктів та ще більшого зростання цін”, — узагальнює Світлана Литвин.

Менше м'яса. Замість дорогої свинини — доступні яйця

"У вересні 2022 року виділяється ріст цін на всі види м'яса, — розповідає Світлана Черемісіна, провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ "Інститут аграрної економіки", — Найменш помітно змінилися роздрібні ціни на яловичину — гуляш та ребра, а також курятину — гомілки та стегна. Найбільше подорожчала свинина: ріст цін на різні її види досяг 29-45% [до вересня 2021 року]".

[ + – ] Протягом 2022 року в Україні зросли ціни на абсолютно всі групи продуктів Фото: Getty Images

Проте, як зазначає Павло Мартишев, експерт Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute (KSE Агроцентр), низька купівельна спроможність населення дещо стримувала зростання цін. Крім цього, за словами експерта, з початком повномасштабного вторгнення всередині країни сформувався надлишок дешевих кормів, тому тваринники отримали відносно низьку собівартість виробництва та не могли завищувати ціни на свою продукцію.

У результаті, згідно з даними моніторингу роздрібних цін у продуктових супермаркетах, станом на 1 вересня 2022 року (проти аналогічного періоду минулого року) динаміка цін на м'ясо була такою:

яловичий гуляш +0,3% до 217,71 грн/кг

яловичі ребра +6% до 137,48 грн за кг

куряче філе +20% до 135,87 грн за кг

курячі стегна +6% до 100,7 грн за кг

курячі гомілки +2% до 72,02 грн за кг

свиняча грудинка +45% до 151,56 грн за кг

свиняча лопатка +30% до 147,62 грн за кг

свинячий ошийок +29% до 201,89 грн за кг

Незначне збільшення цін на яловичину у 2022 році Світлана Черемісіна пояснює тим, що цей вид м'яса завжди був найдорожчим, а попит на нього найменшим.

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За оцінками Інституту аграрної економіки, на роздрібні ціни на курятину вплив війни був мінімальним.

"У п'яти областях України (Вінницькій, Київській, Черкаській, Дніпропетровській та Львівській) зосереджено близько 55% всього поголів'я птиці. На згаданих територіях, за винятком Київської області, активні бойові дії не велися, тому виробничу інфраструктуру птахофабрик не зруйновано чи знищено", — коментує ситуацію в галузі Черемісіна.

[ + – ] М'ясо в Україні дорожчає — впливає окупація частини країни, руйнування ферм, зниження кількості поголів'я та зростання витрат фермерів Фото: Pexels

На думку вчених Інституту аграрної економіки, військова агресія Росії помітно вплинула на ціну свинини, оскільки найбільші її виробники перебувають у регіонах активних бойових дій чи під тимчасовою окупацією — у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Тобто, якби не війна, ціни на свинину були б значно нижчими.

Далі більше. В Інституті аграрної економіки восени прогнозують підвищення цін на різні види м'яса ще до 3%.

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Молокопродукти показують помірне подорожчання. За даними Держстату, за період з 1 вересня 2021 року по 1 серпня 2022 року ціна на молокопродукти змінилася так:

молоко +20% до 32,61 грн за кг

м'який сир +24% до 147,15 грн за кг

сметана +19% до 85,07 грн/кг

олія вершкове +25% до 60,13 грн за пачку 200 г

За прогнозами вчених Інституту аграрної економіки восени 2022 року подорожчання молокопродуктів може становити ще 10-15%.

[ + – ] У серпні яйця в Україні подорожчали на 15,4% Фото: Pexels

"Слід очікувати особливо сильного зростання цін на м'ясо-молочну продукцію. Попит на неї залишиться відносно стабільним, а пропозиція знижуватиметься через скорочення поголів'я", — попереджає Павло Мартишев.

Ледь не єдиним продуктом, де ціни тішили зниженням, спочатку були курячі яйця.

"Перекриття морських портів після вторгнення РФ в Україну унеможливило експорт яєць, через що їх надмірна пропозиція заполонила внутрішній ринок, що сприяло обвалу цін", — пояснює Світлана Черемісіна. Втім, ближче до осені яйця почали дорожчати, і лише за останній місяць літа їхня ціна збільшилася майже на 11%. Черемісіна попереджає, що незабаром яйця можуть отримати в ціні ще 5-10%.

Золоті подарунки полів. Чому злетіли ціни на овочі та крупи

Зазвичай серпень-вересень відрізняється найнижчими цінами на сезонні овочі. Проте у 2022 році звичних низьких цін громадяни так і не дочекалися.

За даними Держстату за рік овочі суттєво подорожчали, а саме:

капуста білокачанна +307% (у 4 рази) до 26,85 грн за кг

цибуля ріпчаста +194% (майже в 3 рази) до 31,26 грн за кг

морква +126% (у 2,3 рази) до 23,34 грн за кг

буряк +37% (в 1,4 рази) до 12,73 грн за кг

томати +41% до 43,77 грн/кг

картопля +30% до 11,29 грн за кг

Як і у випадку зі свининою, на динаміку цін на овочі суттєво вплинула війна з Росією та насамперед окупація промислового центру вирощування овочевої продукції — Херсонщини.

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"Деякі підприємства знищені, розбомблені, захоплені ворогом або вимушено припинені. Відповідно, без повномасштабного вторгнення Росії цінове зростання овочів склало б 30-50%", — коментує Світлана Черемісіна. Окрім тимчасової окупації частини південних регіонів, Павло Мартишев також пов'язує зростання цін на овочі із зростанням вартості природного газу наприкінці 2021 року, що вплинуло на собівартість тепличної продукції.

[ + – ] Окупація Херсонщини негативно вплинула і на асортимент, і на ціни на овочі Фото: Pexels

Осінь вступає у свої права, і сезонне подорожчання овочів вже близько. За прогнозами Інституту аграрної економіки, після жовтня слід очікувати підвищення ціни на овочі ще на 15-20%.

З овочами в перегонах подорожчання цілком можуть позмагатися крупи. За рік ціни на них змінилися так:

рис +167% (2,7 рази) до 73,69 грн за кг

гречка +105% (вдвічі) до 87 грн за кг

крупи пшоняні +80% до 31,10 грн за кг

"Головна причина подорожчання гречки полягає в тому, що донедавна вітчизняний агросектор покривав лише половину потреб населення України в цій крупі, — пояснює Світлана Черемісін. — Інші 50% імпортували з Росії та Казахстану. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ситуація з гречкою істотно ускладнилася внаслідок закриття вищезгаданих ринків, що сприяло утворенню дефіциту". Імпортний рис зі свого боку подорожчав через девальвацію нацвалюти.

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Вплив війни на ціни цієї групи товарів також помітний. Зокрема, на думку Павла Мартишева, вартість круп збільшувалася через стихійний попит із боку населення, яке накопичувало запаси на тривалий період. Тобто, якби 2022 рік був мирним, за оцінками вчених Інституту аграрної економіки, крупи подорожчали б лише на 15-20%.

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Втім, крупи можуть стати чи не єдиною категорією продуктів, ціни на які восени можуть знизитися. За оцінками вчених Інституту аграрної економіки, протягом осені 2022 року очікується таке сезонне зниження цін на крупи:

рис до 60-65 грн за кг

гречка до 70-75 грн за кг

пшоняні крупи до 25-30 грн за кг

манна та ячна крупа до 20-25 грн за кг

Проте рис в Україні не вирощують, а імпорт міцно прив'язаний і до курсу долара, і до логістики — через порти його доставка неможлива. Тому є висока ймовірність того, що його ціна в магазинах України залишатиметься в межах 66-130 грн./кг.

Війна та газ. У чому ключові причини зростання цін на продукти

Ціни не припиняють рости — за даними Держстату, у серпні зростання споживчих цін досягло вже 23,8% (серпень 2022 року до серпня 2021 року).

"На споживчому ринку у серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%. Найбільше (на 15,4%) подорожчали яйця. На 6,4–2,5% зросли ціни на цукор, сало, свинину, фрукти, рис, рибу та продукти з риби, м'ясо птиці, безалкогольні напої. Водночас на 13,9% подешевшали овочі, на 0,3% — яловичина та олія”, — зазначили у Держстаті.

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Війна суттєво спонукала інфляцію в Україні. Однак не можна стверджувати, що без фактора російського вторгнення цінова ситуація була б абсолютно безхмарною.

[ + – ] Проблеми в тваринництві країни посилилися, тож надії на дешеве м'ясо та молоко немає Фото: Pexels

"Положення продовольчого сектора було надзвичайно складним вже за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії через високі ціни на енергоносії та похідні продукти (електроенергію, паливо, природний газ, мінеральні добрива), — пояснює Павло Мартишев. — Це сприяло підвищенню собівартості продукції та, відповідно, обмежувало можливість виробників знижувати ціни. За словами експерта, критичною була ситуація в молокопереробній, спиртовій та кондитерській галузях, а тваринницький сектор також страждав через зростання світових цін на зерно. Тобто воєнний фактор додатково посилив і так складну ситуацію.

У теперішній ситуації не варто сподіватися на якнайшвидше приборкання інфляції в Україні.

Павло Мартишев прогнозує подальше зростання ціни на всі категорії продовольства через такі фактори:

високі інфляційні очікування населення та продовження накопичення товарів тривалого зберігання

висока собівартість виробництва на тлі великих витрат на енергію

зниження пропозиції через банкрутство частини підприємств

високі логістичні витрати на тлі дорогого палива та переорієнтування транспортної системи на потреби фронту

зростання вартості зерна всередині країни завдяки відкриттю портів та відновленню морського експорту

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"Восени суттєво вплинути на ціни також може зростання вартості природного газу, яке використовують для сушіння зернових та олійних культур, для опалення овочевих тепличних комплексів, у виробництві цукру, борошна, олії, хліба, молокопродуктів, м'яса та іншого, — додає Світлана Литвин. — Саме тому підприємства агропромислового комплексу сподіваються на прогнозованіше ціноутворення та прийнятний рівень вартості природного газу в осінньо-зимовий період".

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Оскільки зараз в Україні розглядається повернення акцизу на паливо, експерти Інституту аграрної економіки також не відкидають зростання цін на всі категорії товарів ще й через цей фактор.

Тому українцям, багато хто з яких втратив помітну частину доходів, доводиться серйозно переглядати свої витрати та вчитися економії.