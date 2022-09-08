Дефіцитний долар. Як нові правила НБУ допоможуть українцям купувати готівкову валюту

Національний банк України ухвалив цілу низку нових правил, які мають допомогти банкам ліквідувати дефіцит готівкової валюти у касах. Фокус розібрався, чи буде достатньо доларів в обмінниках і яким буде курс.

Дефіцит готівкової валюти, який банки та клієнти констатують в Україні вже кілька місяців поспіль, схоже, скоро буде ліквідовано. У Національному банку ухвалили постанову №197, зміст якої — у збільшенні пропозиції готівкової валюти у касах банків.

Нові правила вже діють із 6 вересня. За оцінками НБУ, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації у готівковому сегменті валютного ринку і не вплине на міжнародні резерви України. Питання збереження золотовалютних резервів за умов високого попиту валюту дуже важливий. Станом на 1 вересня 2022 року міжнародні резерви України становили $25,436 млрд. Всього з 1 січня по 1 вересня резерви скоротилися на $3,65 млрд.

Чи будуть долари в обмінниках і яким буде курс

Одне з головних нововведень, затверджених Нацбанком, — обсяг готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню через каси, тепер включатиме весь обсяг придбаної ним з 13 квітня 2022 року громадян безготівкової валюти, а не половини від нього.

Провідний експерт департаменту казначейства та фінансових установ ОТП Банку Антон Курінний вважає, що це рішення має збільшити обсяг валюти на продаж через каси банку, а також трохи знизити котирування курсу долара на готівковому ринку — повернути готівку нижче 40 USDUAH.

"Побачимо, чи достатньо цього рішення для зміцнення готівкового курсу гривні. Ми вважаємо, що ринок має повернутися з 40,80-41,10 USDUAH до 39,50-40,00 USDUAH, завдяки цьому рішенню", — зазначив Курінний.

Важливо

Купити долари. Які банки вже пропонують купівлю валюти під депозит

Ганна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, також впевнена, що згаданий захід Нацбанку розширить пропозицію готівкової валюти банками та посилить конкуренцію на ринку. Отже, на її думку, цілком імовірно, що найближчими кількома тижнями курс на готівковому ринку відійде в коридор 40,1-40,7 USDUAH.

Проте експерти наголошують: ситуація залежить і від поведінки українців, а саме — чи скуповуватимуть вони валюту в тому ж темпі, що у серпні, коли сформувалося негативне сальдо — обсяг купівлі валюти перевищив продаж.

"Причому, негативне сальдо було сформоване саме в готівковому сегменті — різниця між купівлею та продажем склала $178 млн. Це посилює тиск на гривню в готівковому сегменті і вимагає додаткових зусиль щодо доставки готівки в іноземній валюті в Україну", — каже Анна Золотько.

[ + – ] Якщо дозвіл НБУ на продаж купленої банками у населення раніше валюти спрацює, готівковий курс може відійти від позначки 40 USDUAH Фото: Pexels

Анна Золотько також зазначає, що вже відомі офіційні результати "депозитної" схеми купівлі валюти, введеної НБУ.

"У серпні українці придбали безготівкову валюту на $127 млн. Це не дуже значний обсяг, до того ж, він нижчий за обсяг проданої населенням безготівкової валюти. Але все ж таки він становить близько 10% всього обсягу купленої приватними клієнтами валюти і знижує тиск на гривню в готівковому сегменті", — пояснила Анна Золотько. Тобто, зроблені Нацбанком кроки щодо заспокоєння підвищеного попиту на валюту через механізм розміщення депозиту на суму 50 тис. грн. вже працюють.

Втім, деякі опитані Фокусом експерти сумніваються, що задовольнити попит на валюту можна лише рішеннями Нацбанку, затвердженими постановою №197.

"Суттєвіший вплив на ринок вплине на зовнішню допомогу, вже отримані $3 млрд. від США, і очікувані 5 млрд. євро від Європи. Саме вони стануть великим стабілізатором ринку. Частину цих коштів буде продано на ринку, що послабить тиск на гривню", — зазначає керівник відділу аналітики Libertex Group Андрій Шевчишин.

Що ще передбачив Нацбанк заради зниження тиску на курс

Введені Національним банком раніше тимчасові норми не дозволяють бізнесу переказувати іноземну валюту за кордон для погашення та обслуговування українськими підприємствами боргових зобов'язань перед нерезидентами. Це зроблено, щоб скоротити відтік золотовалютних резервів через платежі бізнесу за кредитами у валюті.

Але тепер у НБУ вирішили, що необхідно рекомендувати бізнесу реструктуризувати свої валютні борги — у постанові №197 Національний банк визначив, що банки мають рекомендувати клієнтам із наявною заборгованістю перед нерезидентами звернутися до кредиторів із пропозицією її реструктурувати на умовах, не гірших за реструктуризацію зовнішньої заборгованості уряду України.

Важливо

Долар по 50 гривень і ціни на 30% вищі? Що буде з курсом у наступному році

У банках кажуть, що особливих труднощів за такої реструктуризації бізнес не зазнає. Антон Курінний наголосив: це рішення дозволить відстрочити купівлю валюти компаніями та допоможе уникнути зайвого попиту, що зараз важливо через постійне зменшення валютних резервів.

[ + – ] Заходи НБУ покликані збільшити кількість готівкової валюти в касах банків, де останні місяці – явний дефіцит доларів

"Банки мають свої власні системи документообігу з клієнтами, системи "банк-клієнт". Банк "Південний" дасть рекомендацію клієнтам із наявною заборгованістю за допомогою саме такої системи. На попит на міжбанку це не вплине — поки такі операції (погашення заборгованості за кредитами перед нерезидентами) заборонені і, відповідно, не виробляються. У разі реструктуризації проводитися також не будуть", — розповів Фокусу директор департаменту комплаєнс банку "Південний" Володимир Гавлицький.

Крім рекомендації реструктуризувати борги, Нацбанк ухвалив рішення дозволити українським компаніям за дотримання певних умов здійснювати процентні платежі за валютними кредитними договорами з нерезидентами.

"Дозвіл НБУ перераховувати процентні платежі не вплине на попит на міжбанківському валютному ринку України через незначність обсягів даних операцій", — пояснив Євген Ромазін, директор департаменту фінансових ринків Кредобанку.

Анна Золотько також каже, що не йдеться про надто великі обсяги додаткового попиту на іноземну валюту через рішення про процентні платежі.

"НБУ оцінює суму процентних платежів, накопичених з 24 лютого до кінця серпня в $550 млн. Навіть якщо всі вони потраплять на міжбанк у вигляді попиту, у що я не вірю, це відбуватиметься не одномоментно. Адже переговори щодо реструктуризації можуть зайняти місяці", — зауважила Анна Золотько.

Не купуйте, беріть свою: НБУ вимагає від бізнесу відмовитися від купівлі валюти

У новій постанові №197 НБУ повідомив, що для здійснення розрахунків в іноземній валюті підприємство має спочатку використовувати іноземну валюту, яка є у нього, а далі при необхідності купувати її на валютному ринку України. У Нацбанку зазначили — на 2 вересня на рахунках юросіб у банках вже є $8,7 млрд.

"Обмеження купівлі валюти підприємствами при наявних на рахунках валютних коштах обмежить попит на валютному ринку і, зрештою, збереже золотовалютні резерви НБУ. Підприємства-імпортери, які мають валютні кошти, будуть змушені витратити їх, і лише після цього матимуть можливість купувати валюту", — пояснює Євген Ромазін.

Важливо

Валюта за кордон. Скільки і як можна вивезти долари та євро з України

Андрій Шевчишин вважає, що це дуже логічні зміни." Деякі юрособи накопичили валюту на рахунках і продовжують її купувати для проведення заявлених розрахунків. Тепер такі компанії спочатку мають використовувати свою валюту", — каже експерт.

[ + – ] Імпортери все ще здійснюють тиск на курс, тому НБУ вирішив дозволити купівлю валюти лише тим, хто має на рахунку валюту в сумі понад еквівалент 400 тис. грн.

Контролювати наявність валюти на рахунках бізнесу будуть, звичайно ж, банки, до того, як ухвалять рішення щодо заявки клієнта на придбання валюти на міжбанку.

"Процедура не виглядає надто складною: перед виконанням заявки на купівлю валюти банк повинен переконатися, що на рахунках підприємства немає значних залишків валюти, яку можна було б використати для оплати контракту. Інформацію про такі залишки, згідно з текстом постанови НБУ, банк має отримати від самого клієнта станом на початок дня", — розповіла Анна Золотько.

З важливого щодо норми про використання бізнесом своєї валюти експерти називають мінімальний поріг наявності у залишків компаній в іноземній валюті. Нововведення не торкнеться тих, хто має на рахунках еквівалент 400 тис. грн.

"Це важливо не лише для клієнтів, а й для банків, адже полегшує контроль за виконанням вимоги", — каже Анна Золотько.

Важливо