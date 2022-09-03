Долар по 50 гривень і ціни на 30% вищі? Що буде з курсом у наступному році

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У 2023 році курс долара сягне 50 гривень, а індекс споживчих цін складе 30,6%. Такі показники закладено в макроекономічному прогнозі Міністерства економіки. Відповідно до макропрогнозу, на початку 2023 року курс долара буде складати 42 гривні, а наприкінці року гривня девальвує до показника 50 UAH/USD.

Бачу, як у ЗМІ із жахом, мовляв, як так — долар по 50 гривень?! Це все, ми всі помремо. Але це, наголошую, ще досить оптимістичний прогноз.

Принаймні щодо долара, як мені здається. Натомість щодо інфляції, скоріше, прогноз реалістичний, нехай і відрізняється від прогнозу Національного банку України, який поки що дуже оптимістично дивиться на 2023 рік. Та це в них ключове припущення, що воєнні дії послабляться вже восени цього року, а наступного року в цьому плані все буде добре. Дійсно, що за таких припущень інфляція наступного року справді може бути навіть меншою за 30%, хоча, як на мене, не набагато менше, принаймні не приблизно 20%.

Тим паче, що прогноз Міністерства економіки складається більше для бюджетування, тобто він потрібен як вхідний параметр для складання державного бюджету, саме для цієї мети він і потрібен зараз насамперед.

Але загалом, як мені здається, долар по 50 гривень наприкінці наступного року — це нехай і стриманий, але все ж таки оптимізм.

Воно б і хотілося, напевно, дуже-дуже багатьом, щоб усе повернулося назад, щоб долар знову коштував 25 гривень, а всі ми могли критикувати Національний банк за те, що "чому інфляція така висока, аж 10%?!" Але, як висловлювався шановний суперкіт Мурзік Васильович, вам так не буде. Нам, точніше.

Економічний оптимізм зараз так само доречний, як "два-три тижні максимум". І справа тут не стільки у внутрішніх проблемах (улюблена мантра "уряд погано працює, чому під час війни немає буму інвестицій та кредитування, це все влада винна"), скільки у зовнішніх, які називаються Росія та війна.

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