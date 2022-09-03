Доллар по 50 гривен и цены на 30% выше? Что будет с курсом в следующем году

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В 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%. Такие показатели заложены в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики. Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 гривны, а в конце года гривна девальвирует до показателя 50 UAH/USD.

Вижу, как в СМИ в ужасе, мол, как так — доллар по 50 гривен?! Это все, мы все умрем. Но это, замечу, еще достаточно оптимистичный прогноз.

По крайней мере, по доллару, как мне кажется. Зато по инфляции, скорее всего, прогноз реалистичен, пусть и отличается от прогноза Национального банка Украины, который пока еще очень оптимистично смотрит на 2023 год. Но это у них ключевое предположение, что военные действия ослабнут уже этой осенью, а в следующем году в этом плане все будет хорошо. Естественно, что при таких предположениях инфляция в следующем году действительно может быть даже менее 30%, хотя, мне кажется, ненамного меньше, во всяком случае, не около 20%.

Тем более что прогноз Министерства экономики составляется больше для бюджетирования, то есть он нужен как входной параметр для составления государственного бюджета, именно для этой цели он и нужен сейчас в первую очередь.

Но в целом, как мне кажется, доллар по 50 гривен в конце следующего года — это пусть и сдержанный, но все же оптимизм.

Оно бы и хотелось, наверное, очень-очень многим, чтобы все вернулось назад, чтобы доллар снова стоил 25 гривен, а все мы могли критиковать Национальный банк за то, что "почему инфляция такая высока, аж 10%?!" Но, как выражался уважаемый суперкот Мурзик Васильевич, вам так не будет. Нам, вернее.

Экономический оптимизм сейчас так же уместен, как "две-три недели максимум". И дело здесь не столько во внутренних проблемах (любимая мантра "правительство плохо работает, почему во время войны нет бума инвестиций и кредитования, это все власть виновата"), сколько во внешних, называемых Россией и войной.

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