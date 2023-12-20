Населения — меньше, а чужих продуктов — больше. Может ли Украина прокормить себя без импорта

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Импорт продовольственных товаров.

Что это за зрада такая на графике? Это импорт продовольственных товаров и сырья для производства продовольственных товаров. Еды, в просторечии — жрачки, хавки, хрючева.

Как видим, по импорту еды и того, что с ней связано, мы почти вернулись на уровень 2021 года, и уже обогнали 2019 и 2020 годы. Январь–октябрь 2019 — $4,42 млрд. Январь–октябрь 2020 — $5,07 млрд. Январь–октябрь 2021 — $6,01 млрд. 2022 пропускаем, невзрачно, большой провал весной. Январь–октябрь 2023 — $5,63 млрд.

Населения, точнее, так сказать, постоянных резидентов, тех, кто эту "хавку" потребляет, в 2023 году стало, конечно, намного меньше. Импорта — больше. Экспорт, кстати, просел соответственно и к уменьшению населения, и к потере части территорий, и к экспортным ограничениям. Импорт же вырос.

Это сугубо еда, другие товары проходят в других категориях, специально вытащил только ее. И это только то, что официально, контрабанда проходит по другим статьям).

Этому может быть много объяснений, и не все из них простые и односложные (вроде того, что торговым сетям не хочется работать с локальными производителями, и наоборот, сложные условия оплаты, проще договориться с польскими, например, крупными производителями, для которых подождать оплаты полгода — не проблема, в отличие от наших, а такие инструменты, как факторинг, тяжелы в имплементации из-за, в том числе, позиции регулятора "не ко времени"; и это лишь одно из объяснений того засилья "польских сыров в супермаркетах"). В целом выглядит так, что, несмотря на все, производить еду в больших масштабах у нас не очень выгодно, что довольно странно, но так есть.

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