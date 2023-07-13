Мнения
Банкротства банков в Украине будут. Стоит ли волноваться вкладчикам о надежности банковской системы
В банковской системе Украины происходит множество всяких процессов разного характера. Но в целом, уверяет финансовый аналитик Евгений Дубогрыз, она никогда не была такой надежной, как сейчас.
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О банках, точнее, о банковской системе. Заметки на полях.
- Система в целом. Устойчивая. Ликвидная, то есть деньги есть. В целом — капитализированная, то есть, может работать и в дальнейшем. Операционно прибыльная. Резистентная даже к резким значительным шокам, другими словами, будет работать и если случится ядерных взрыв.
- Стабильна ли она? Нет. Что значит нестабильна? То, что ее нынешнее состояние, то, которое мы видим — временное. One-time. Долго так продолжаться не может и не будет продолжаться. Когда по системе более 40% активов — это государственные ценные бумаги (ОВГЗ + ГДС + немного других), и более половины процдоходов — это доходы от ОВГЗ + ГДС, то так долго не продлится. Не может банковская система ДЛИТЕЛЬНО настолько сильно зависеть от государства, и не будет.
- Куда и как оно изменится — это большой вопрос. Это может быть и soft landing (не lending), когда НБУ потихоньку будет снижать ставку и стимулировать банки правильными регуляциями исправлять структуру баланса, так и pretty hard landing, когда НБУ будет снижать ставку резкими шагами, и оставит банки как есть (по принципу "сами должны были думать").
- Концентрация крупных банков растет и будет расти в дальнейшем. Было 73%, стало 79% по топ-10. Причем это чисто рыночные вещи, не связанные с массовыми банкротствами, банки играют на масштабе, крупным проще. Особенно, учитывая, что там 4 государственных.
- "Хвостохранилище", так когда-то назвал группу банков в конце списка, без какой-то бизнес-модели, или вообще де-факто не банки, а что-то другое, лицензия там, это legacy и недосмотр регулятора — расширяется. Только так навскидку залезли недавно и насчитали почти два десятка тех, кто или не знает, что делать, или не будет знать, что делать. То есть, банкротства будут. Риска для системы в целом — никакого.
- Риск — то бишь вызов — только в том, как вернуть рабочие и крупные банки к "нормальной банковской жизни". Как это делать, отдельная большая тема, и то вся, как говорится, вероятностная, то есть, может быть так, а может быть так.
- Стресс-тесты (вместе с проверкой качества активов) пройдут совсем безболезненно для системы. Запаса должно хватить. Будут проблемы у отдельных госбанков, это секрет Полишинеля. Как один умный человек сформулировал (то что в голове крутилось, но словами не я сформулировал): будет дыра в капитале таких вот госбанков; перекроют дивидендами такого вот госбанка, вот и все. Да и вообще, стресс-тесты в этом году — именно про стресс-тесты, не про AQR, штука очень нужная, необходимая. Но никаких выводов и планов, не говоря уже о действиях регулятора, именно на стресс-тестах как таковых строить не стоит. Почему — смотрите пункт 2: структура балансов и доходов банков временная, а стресс-тест базируется на статическом балансе, то есть на том, что ситуация, которая была, продлится определенное время, несколько лет.
- Развитие/восстановление кредитования — только за счет механизмов распределения риска. На этом этапе других вариантов нет. Весь риск (я здесь только о кредитном плюс операционный) полностью никто из банков не будет себя брать (если будет брать в больших объемах к активам — это скорее повод для надзора посмотреть, что это за такое массовое кредитование). Субсидирование процентных ставок во главе с 5-7-9, гарантии, страхование разных типов. Альтернативные типы "кредитования" — лизинг факторинг — быстро не будет, если будет вообще. Тут регулятор пока не очень помогает, тоже выжидает.
- Комиссионные — там пока все safe. Но "война интерчейджа и эквайринга" — это штука такая, может когда угодно вспыхнуть.
- Гемблинг, обмен валют, другие точечные штуки — все это сугубо точечно, и точечными мерами и гасится. Иногда просто надо поговорить. Никаких системных рисков нет.
- Ставки по депозитам? Выглядит так, что июль, хотя, думаю, что все же август — это последний месяц бонанзы. Дальше начнут падать.
- Можно ли в банки нести деньги? Можно, никогда банковская система не была такой надежной для населения. Куда именно? Депозиты и ОВГЗ; или, если хочется какие-то инструменты подоходнее, то и придется немного времени в это инвестировать, сначала по 10-12 часов в день, потом — как полноценный рабочий день; это уже не пассивное инвестирование будет.
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