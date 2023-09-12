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Доллар будет по 41,4: почему Минфину не нравится укрепление гривны

В следующем году Министерство финансов Украины прогнозирует курс доллара на уровне 41,4 гривны. Экономист Евгений Дубогрыз объясняет, почему правительство не устраивает укрепление гривны, которое осуществляет Нацбанк

Евгений Дубогрыз
Евгений Дубогрыз
Экономист, финансовый аналитик
eye 42
доллар, евро, валюта, обменный курс
Примерно такие цифры ждут украинцев в следующем году, если верить Минфину
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Гривна укрепляется, и это беспокоит министра финансов. О чем он и сказал на публичном мероприятии, и журналисты, не будь глупы, процитировали. "Нас беспокоит укрепление гривны. У нас нет никаких фундаментальных факторов для этого. Это минус, о котором мы коммуницируем с НБУ и МВФ. Это минус для экспортеров. На следующий год предусматриваем курс 41,4 грн/$1".

На первый взгляд получается даже немного абсурдно — потому что тот же НБУ, например, поддержку курсовой стабильности называет одним из собственных достижений. Как минимум, в контексте снижения инфляции. Или, проще, то, чем НБУ гордится, что наличный и карточный курс не особо отклоняются от официального, фиксированного, то для Минфина плохо и головная боль.

Но это на первый лишь взгляд абсурдно, а на самом деле достаточно понятно. Потому что у Минфина Бюджет (тот, что государственный, потому что просто бюджет-смета у него также есть, но это другое), а в Бюджете прогнозный курс на этот год стоит 42,2 грн за доллар, и если курс меньше, то это грозит невыполнением бюджета и, как бы это сказать, потенциальным атата по известному месту министру. Ведь международная помощь и кредиты, которые составляют достаточно много от бюджета, по курсу 42,2 — это одна сумма в гривне, а по курсу 36,6 — это уже сумма другая.

И если бюджет не будет выполнен, в гривне, потому что он же в гривне, то никто там не будет разбираться, почему, как и что изменилось. Не выполнено, и все, ищем виновного, строго наказываем. Как это у нас принято.

Поэтому, да, для Минфина курс, близкий к официальному, и отсутствие сейчас оснований поднимать официальный — это проблема.

Министр финансов, Марченко Fullscreen
Министра финансов Сергея Марченко волнует состояние гривны
Фото: пресс-служба минфина

Это и называется конфликтом интересов. Когда для НБУ важна курсовая стабильность, чтобы не было множественных курсов, или хотя бы их было поменьше. Для Минфина важно, чтобы курс был ближе всего к заложенному в прогноз, желательно даже чуть выше. Это в нынешних условиях; в других и этот конфликт интересов может выглядеть иначе, и его может не быть вообще.

Почему 42,2? Кроме того, что это ответ на общий вопрос жизни, вселенной и всего такого плюс ноль-два. Потому что это планировали осенью прошлого года. Когда была другая картина мира, другие финансовая ситуация, другие входные, все еще неопределенность по поводу международной поддержки. Тогда еще ни соглашения с ЕС не было, ни соглашения с МВФ. А, и еще тогда достаточно активно уже стреляли по гражданской инфраструктуре.

В общем, тогда и 50 и 60 казалось реальными прогнозами по курсу, при тогдашних вводных и тогдашней реальности. Сошлись — и я сам это тогда называл оптимизмом в квадрате — на 42,2. Потом ситуация изменилась в нашу пользу, по крайней мере, по деньгам, появилось и соглашение с ЕС по макрофинпомощи, и соглашение с МВФ, и нишевая помощь, и все остальное позитивное. Прогнозные цифры, между тем, в бюджете остались.

Здесь, кстати, немного даже смешно получается — что чем лучше Минфин и НБУ работали над соглашениями с партнерами, тем быстрее и больше денег к нам поступает, тем сильнее гривна, тем больше вероятности для министра получить на орехи за невыполнение бюджета, потому что курс лучше, чем планировалось в прошлом году. Смешно для всех, кроме самого министра.

Это та история, что, когда мы говорим о бюджетном планировании — которое, безусловно, нужно — то часто забываем о том, что входные данные и ситуация с войной, с финансами, со всем остальным меняется иногда достаточно быстро. Оно просто становится неактуальным, и к тому привязываться не очень разумно. То, что казалось хорошим и точным прогнозом год назад, сейчас нереалистично; скорее всего, и то, что у нас сейчас с курсом, госфинансами, через год будем считать чем-то снова нереальным.

Нет, среднесрочное планирование, конечно, нужно, но это не самоцель, потому что невозможно точно все спрогнозировать, и имеет смысл менять прогнозы и ориентиры, ориентируясь на ситуацию, на реалии.

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