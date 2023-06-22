Новая жизнь с наличкой. В чем суть новых правил Нацбанка для обращения с валютой в Украине

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С долларами и евро ситуация очень простая и прогнозируемая. Наличный рынок валюты перешел в стадию сбалансированности. Об этом свидетельствует максимальное приближение наличного курса к безналичному (фиксированному). Банки перестали завозить наличную валюту из-за границы как сумасшедшие, но рынок наличности наполняется теми же гастарбайтерами.

В Украине были достаточно жесткие правила идентификации поврежденной валюты. Обменный пункт мог отказать принять наличную валюту, например, если на ней была надпись ручкой или другие аномалии. Так было всегда и на этом банки зарабатывали, принимая наличную валюту с повреждениями за 90% стоимости. Пока рынок наличных наполняли банки, этих строгих правил никто не замечал, потому что, как правило, сами же банки завозили новые купюры. Когда же поставщик номер один изменился – проблема вылезла вверх, потому что в европейских странах и в Турции эстетическому состоянию банкнот никто такого внимания не уделяет. НБУ, конечно, упустил эту ситуацию и вина лежит сугубо на регуляторе, поскольку ситуация была прогнозируемой и он ее должен был урегулировать, но определенной группе дельцов дали возможность подзаработать на "неправильных" долларах и евро.

В Украине – новые правила приема валюты от физических лиц

Думаю, что после публичной огласки проблема будет решена. Но пользуясь случаем, хочу обратиться к гражданам: если Вам дают иностранную валюту или вымазанную цветной краской гривну, не берите такие банкноты и немедленно сообщайте в компетентные органы, потому что, как правило, это банкноты с оккупированных территорий. Когда кассир понимает, что банк будет ограблен, он обязан повредить банкноты яркой краской. То есть окрашенная банкнота – скорее всего, попала к ее владельцу незаконно. Все остальные варианты мелких повреждений должны игнорироваться участниками обмена.

Кстати, наша национальная валюта, как правило, находится в обращении в худшем физическом состоянии, чем иностранная валюта, например, никому не мешают надписи на гривнах)) Но здесь могу успокоить украинцев: мы с наличной гривной обходимся толерантнее чем, например, индийцы из своей рупией. В Индии вполне нормально скреплять необходимое количество банкнот обычным канцелярским степлером, причем такое делают даже в банках.

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