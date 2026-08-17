Wildberries разбит, но вы держитесь: как издеваются над российскими предпринимателями

Wildberries в кризисе. В РФ все делают вид, что его спасают

На прошлой неделе правительство РФ приступило к активным мерам по спасению Wildberries:

Минфин РФ рассматривает возможность предоставления налоговых отсрочек пострадавшим продавцам Wildberries. Меры поддержки готовятся и для самого маркетплейса;

Сбербанк РФ уже получил около 2000 заявок на реструктуризацию кредитов продавцов Wildberries;

Минпромторг изучает предложения продавцов о поддержке после атак на Wildberries.

Короче говоря, мы наблюдаем за грандиозной бюрократической "движухой", но пока без реального решения проблем предпринимателей.

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Хотя вот здесь я, возможно, не прав: несколько продавцов Wildberries обнаружили свой товар в продаже на AliExpress, хотя им сообщили об уничтожении их товаров на складах.

Но вишенкой на торте стала поддержка, которую Wildberries оказала своим продавцам в виде возможности бесплатного звонка психологу. Это так мило и по-русски: "Денег нет, но вы держитесь". Большинство продавцов восприняли поддержку психолога как издевательство со стороны Wildberries.

Конечно, при наличии реальной страховой защиты всего этого треша можно было бы избежать, но поскольку защиты не было, то треш есть, и он нравится украинцам.

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