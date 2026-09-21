"Ядерное оружие" Украины: что могут сделать дальнобойные дроны для северных городов РФ

Об украинском "ядерном оружии"

Хочу поздравить Украину с получением "ядерного оружия". Именно так, без помпезных заявлений и громких информационных взрывов в СМИ, скромно и тихо Киев провел испытания "ядерки". 9 сентября ВСУ успешно нанесли удар по Новоуренгойскому и Пуровскому заводам в Ямало-Ненецком автономном округе России. Для этого украинские дроны преодолели в тылу врага рекордное расстояние — более 3 тысяч километров.

Чтобы понять величие достигнутого, нужно знать климатические условия, в которых работают россияне в отдаленных регионах РФ, где с октября температура опускается ниже минус 10, а в декабре–январе может достигать -50.

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В таких городах из-за вечной мерзлоты все коммуникации (от отопления до канализации) проложены на поверхности, и зимой их приходится постоянно подогревать. Если вывести из строя источник отопления такого города, то за сутки последствия для населения и предприятий будут не меньшими, чем при применении ядерного оружия.

Команда Путина имеет наглость часто угрожать Украине суровой зимой, но на самом деле после того, как Украина получила оружие на 3000+ км, зиму могут не пережить 2–3 десятка городов за Уралом и все заводы по производству сжиженного газа того же "НОВАТЕКа".

Поэтому увеличение дальности полета украинских дронов — это довольно серьезная заявка на победу.

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