Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Мнения Российско-украинская война

Бить нужно и дальше: насколько эффективны удары Украины по российским НПЗ и нефтегазовой инфраструктуре

"Позволю себе дать публичный совет нашим Силам обороны: нужно расширить удары по нефтяным хранилищам РФ и сделать их приоритетными", — пишет экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Виталий Шапран
Виталий Шапран
Экономист
0
нефть, добыча нефти, нефтегазовая инфраструктура рф, удары по нпз, нефтегазовые доходы рф, нефтегазовые доходы рф
Нехватка мест хранения заставит РФ либо сокращать добычу нефти, либо продавать ее ниже себестоимости

Несколько раз встречал мнения о том, что удары Украины по нефтегазовой инфраструктуре РФ неэффективны и т.д. В качестве доказательств приводились материалы из уважаемых информационных агентств и даже графики с ежедневными объемами морского экспорта.

Здесь хочу похвалить Службу внешней разведки РФ: им почти удалось замылить глаза не только коллективному Западу, но даже я на 1 день поверил в сказки господина Нарышкина.

Важно
Дыра в российском бюджете выросла: почему цены на нефть не спасут Кремль

Так давайте посчитаем вместе. Нефтегазовые доходы (НГД) за апрель составили 855 млрд рублей, а за март — 617 млрд рублей, то есть за месяц они выросли на 38%. Налоговая же цена нефти за эти месяцы выросла с 45 до 77 долларов за баррель, то есть на 71%.

Такую разницы в темпах прироста показателей можно объяснить выплатами по топливному демпферу в сумме 207 млрд рублей, которые получили нефтяные компании из бюджета, и эта сумма вычитается из НГД. А нужно ли ее включать при сравнении темпов роста объемов НГД и налоговой цены? — этот вопрос является уже дискуссионным.

С одной стороны, нужно включать для коррекции базы сравнения, а с другой — нет.

  • Во-первых, практика выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу показывает, что есть корреляция между выплатами из российского бюджета и необходимостью ремонтов НПЗ и другой инфраструктуры. Поэтому если бы не было бы атак — то не было бы и таких рекордных выплат.
  • А во-вторых, война в Украине финансируется именно из федерального бюджета, и нам с вами в принципе все равно, какой там объем нефти был экспортирован и по какой цене. Нам важна сумма НГД, а она корректируется на топливный демпфер, который формально российские нефтяные компании получают для того, чтобы цены на их АЗС не росли вместе с ростом цен на нефть.

Так что бить по российской нефтегазовой инфраструктуре нужно и дальше. Позволю себе дать публичный совет нашим Силам обороны: нужно расширить удары по нефтяным хранилищам РФ и сделать их приоритетными. Когда США и Иран откроют Ормуз и на рынок хлынет нефть с 1600 танкеров и из ОАЭ (которая уже не является членом ОПЕК+), то цена на российскую нефть снова упадет до 40–45 долларов, а может и ниже 40. При этом нехватка мест хранения заставит РФ или сокращать добычу нефти, или продавать ее ниже себестоимости. И чем меньше у них будет доступных хранилищ для хранения, тем меньше будет времени для маневров, чтобы пересидеть волну низких цен.

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.