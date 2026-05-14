Бить нужно и дальше: насколько эффективны удары Украины по российским НПЗ и нефтегазовой инфраструктуре

Несколько раз встречал мнения о том, что удары Украины по нефтегазовой инфраструктуре РФ неэффективны и т.д. В качестве доказательств приводились материалы из уважаемых информационных агентств и даже графики с ежедневными объемами морского экспорта.

Здесь хочу похвалить Службу внешней разведки РФ: им почти удалось замылить глаза не только коллективному Западу, но даже я на 1 день поверил в сказки господина Нарышкина.

Так давайте посчитаем вместе. Нефтегазовые доходы (НГД) за апрель составили 855 млрд рублей, а за март — 617 млрд рублей, то есть за месяц они выросли на 38%. Налоговая же цена нефти за эти месяцы выросла с 45 до 77 долларов за баррель, то есть на 71%.

Такую разницы в темпах прироста показателей можно объяснить выплатами по топливному демпферу в сумме 207 млрд рублей, которые получили нефтяные компании из бюджета, и эта сумма вычитается из НГД. А нужно ли ее включать при сравнении темпов роста объемов НГД и налоговой цены? — этот вопрос является уже дискуссионным.

С одной стороны, нужно включать для коррекции базы сравнения, а с другой — нет.

Во-первых, практика выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу показывает, что есть корреляция между выплатами из российского бюджета и необходимостью ремонтов НПЗ и другой инфраструктуры. Поэтому если бы не было бы атак — то не было бы и таких рекордных выплат.

А во-вторых, война в Украине финансируется именно из федерального бюджета, и нам с вами в принципе все равно, какой там объем нефти был экспортирован и по какой цене. Нам важна сумма НГД, а она корректируется на топливный демпфер, который формально российские нефтяные компании получают для того, чтобы цены на их АЗС не росли вместе с ростом цен на нефть.

Так что бить по российской нефтегазовой инфраструктуре нужно и дальше. Позволю себе дать публичный совет нашим Силам обороны: нужно расширить удары по нефтяным хранилищам РФ и сделать их приоритетными. Когда США и Иран откроют Ормуз и на рынок хлынет нефть с 1600 танкеров и из ОАЭ (которая уже не является членом ОПЕК+), то цена на российскую нефть снова упадет до 40–45 долларов, а может и ниже 40. При этом нехватка мест хранения заставит РФ или сокращать добычу нефти, или продавать ее ниже себестоимости. И чем меньше у них будет доступных хранилищ для хранения, тем меньше будет времени для маневров, чтобы пересидеть волну низких цен.

