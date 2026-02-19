Путь добра: как сделать программу "Национальный кэшбэк" более эффективной

Об обновлении программы "Национальный кэшбек".

Сразу хочу отметить, что я поддерживаю саму идею наличия такого инструмента стимулирования, и если он кому-то кажется неэффективным — ну так сделайте его эффективным. Предлагаю более широко посмотреть на проблему этого проекта:

(А) Есть 2 метода стимулирования национального производителя:

Увеличение пошлин и НДС на импорт (к этому прибегла РФ). Минпромторг РФ хочет уже с 2027 года облагать полным НДС весь импорт, включая китайский. Кроме того, что на пути этого метода стоит вопрос эффективной работы таможни, он вызовет ярость китайских, индийских и других партнеров РФ. Субсидии национальному производителю, желательно, чтобы они были адресными. Украина выбрала второй путь, путь добра. Он требует применения сложных инструментов.

(В) У меня и не было никаких сомнений в том, что сначала программа будет затратной и будет иметь слабую эффективность. Это нормальная стадия развития инструмента макроэкономического масштаба. Сейчас правительство ее доработало, поэтому она будет лучше. Я бы советовал не усложнять программу для населения, а больше работать с бизнесом, стимулируя его к большей локализации производства в Украине.

(С) Банки должны четко и понятно предоставить ответ потребителям, что никакого нарушения банковской тайны не происходило, никакого усиленного режима надзора за карточкой нацкешбека нет и т.д. НАПК должно исключить нацкэшбек из декларирования, потому что там довольно таки небольшие суммы и коррупционных рисков там нет. То есть нужно идти по пути упрощения программы для пользователей и большей дифференциации для производителей.

