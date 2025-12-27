В РФ начался водочный кризис.

Если вы ожидали настоящий экономический кризис в РФ, то этот день настал. Водочная отрасль РФ рискует вскоре стать настоящим раздражителем социального спокойствия в российском обществе. Официальная статистика указывает на то, что за 11 месяцев продажи водки сократились на 3,5%, а коньяка — на 9,1%.

Весь год официальные российские СМИ держались и пытались доказать, что россияне действительно стали "меньше пить". Но творческие души не выдержали и перед новогодними праздниками правда вылезла в широкую общественность. Причин обвального снижения продаж алкоголя в РФ до исторических максимумов за последние 28 лет две: повышение акцизов и установление минимальных цен на алкоголь. В итоге 25–35% рынка алкоголя ушло в тень, причем речь идет не столько о "подделках", сколько о теневой продаже продукции легальных производителей.

Помимо теневых продаж, сильно вырос спрос на самогонные аппараты. В частности, за первые 5 месяцев рост спроса на самогонные аппараты составил 37%, а дальше издания, которые публиковали эту статистику, подсчеты просто не вели.

Впрочем, правительство РФ никаких уроков из ситуации 2025 года не извлекло и решило продолжать "оздоравливать нацию", подняв с 01.01.26 акциз на 11,4%, а также подняв минимальную цену на водку с 349 до 405 рублей.

Итак, в среднем из-за акциза, НДС и минимальных цен крепкий алкоголь в розничных сетях в РФ с нового года подорожает на 17%. Предсказать реакцию российских потребителей на рост цен на алкоголь сложно, но цена водки в России всегда была проблемным вопросом. Последний раз из-за водочного бунта в центральном гастрономе Свердловска в 1989 году М.С. Горбачев был вынужден отменить "сухой закон" в СССР.

Поэтому есть примеры, когда водка руководила массами и в рамках более жесткого режима, чем сейчас в РФ.

