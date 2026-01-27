Россиян заменяют роботами: реализует ли свои секретные планы человек из ближайшего окружения Путина

Россиян заменят роботы?

На минувшей неделе Минпромторг РФ (по вертикали Чемезова из "Ростеха") поручил государственным корпорациям подготовить планы по переводу части предприятий на режим так называемых темных цехов — полностью или почти полностью автоматизированных производств.

Хотя в РФ иногда Минпромторг называют министерством фантастики или лжи, определенные вопросы к такой инициативе есть. Расчеты показывают, что к 2030 году РФ будет испытывать кадровый голод, который усилят потери РФ на войне в Украине. Завозить рабочую силу из других стран дорого и в определенной степени опасно. Поэтому Минпромторг ищет возможности для исправления будущего блокирования развития российской экономики именно через человеческий ресурс.

Многие проекты Минпромторга застряли во времени, поэтому вряд ли и от этой инициативы будет результат. Но сам факт того, что российский фюрер отправляет своих граждан в мясорубку войны, а на заводах для них уже хотят подготовить замену в виде роботов, должен заставить российское общество задуматься.

