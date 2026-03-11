Способ борьбы с Орбаном: как можно ответить на задержание Венгрией украинского золота и валюты

С Орбаном нужно завершать дискуссии — по проблеме с украинскими инкассаторами, валютой и золотом.

Безусловно, хорошо, что вернули людей. Впрочем, нерешенным остается вопрос денег, которые были бандитским способом отобраны у "Ощадбанка", и компенсации за нанесенный ущерб.

Действия венгерского ГОП-СТОП в бандитском стиле пока что получили ответ в форме качественной работы украинских дипломатов, аудита перевозок валюты в Украину и 2–3 заявлений, содержание которых еще нужно разбирать в деталях.

Мои подписчики и друзья сразу рекомендовали национализировать венгерский ОТР банк. Как это по-украински: в любой непонятной ситуации покупать доллары и национализировать какой-то банк. Не трогайте ОТР, есть примеры более интересного рецепта:

анализируем данные, кто из банков в Москве работает с наличными венгерскими форинтами;

обнаруживаем, что среди немногих банков, торгующих в Москве форинтами в промышленных масштабах, есть некий "Траснстройбанк";

выясняем, что владельцем "Трансстройбанка" является "Балтийская строительная компания", в которой собраны и интересы родственников Путина, и криминального авторитета, которого уже неоднократно задерживали в ЕС.

Затем задаем вопрос Национальному банку Венгрии (Magyar Nemzeti Bank): что делает российский банк с криминальным акционером с наличными форинтами в РФ, и не нарушает ли такая деятельность санкции ЕС? Выясняем, что "Трасстройбанк" таки помогает подсанкционным лицам в РФ обходить санкции G-7. Готовим представление в ЕК по расследованию роли Magyar Nemzeti Bank в отмывании денег и помощи в уклонении от санкций через операции с наличным форинтом.

Я просто привел один из 2–3 десятков примеров, каким образом можно организовать объективное сопротивление бандитским инициативам Венгрии, причем сопротивление в правовом русле, без лишних угроз и эмоций.

