Захваченные средства "Ощадбанка" не вернут: у Орбана начали шантажировать Украину из-за "Дружбы"

Министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар фактически признал, что задержание украинских инкассаторов и изъятие денежного груза на территории страны было сознательным решением венгерских властей. В то же время, по его словам, эти средства не планируют возвращать Украине до тех пор, пока не будет восстановлена транспортировка нефти через нефтепровод "Дружба"

Как сообщает венгерское издание Telex, ссылаясь на заявление министра, операция с задержанием денежного груза, который направлялся в Украину, не была случайной. По его словам, этот шаг, вероятно, связан с ситуацией вокруг нефтепровода "Дружба", через который Венгрия получает нефть.

Также во время выступления министр подчеркнул, что изъятые средства — доллары, евро и золото — пока будут оставаться на территории Венгрии. При этом, как он отметил, их возвращение напрямую будет зависеть от того, будут ли возобновлены поставки нефти через трубопровод.

"Мы не сделали то, что сделали, случайно, мы им деньги не вернем...Деньги пока останутся здесь, мы ждем открытия нефтепровода и новых украинских денежных поставок через Венгрию", — отметил он.

Відео дня

В то же время Лазарь выразил удивление самим способом транспортировки средств. По его словам, непонятно, почему деньги для Украины перевозили в виде большой суммы наличности и даже золотых слитков. Впрочем, министр признал, что доллар, бесспорно, может оставаться важным финансовым инструментом в период войны и экономической нестабильности.

Кроме того, чиновник обратил внимание на то, что в этом деле, по его мнению, остается немало невыясненных вопросов — в частности относительно происхождения средств и организации их перевозки.

Речь идет, в частности, о финансовых операциях между банковской группой Raiffeisen Bank International и украинским государственным банком "Ощадбанк", которые, по его словам, могли осуществляться несколько раз после начала полномасштабной войны.

По его словам, венгерская сторона рассматривает различные возможные риски, в частности те, которые могут быть связаны с отмыванием средств, финансированием организованной преступности или политической деятельности.

"Чем больше времени нужно для восстановления работы нефтепровода, тем более тщательные расследования нужны", — добавил он.

Задержание инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии: что об этом известно

Напомним, что 5 марта власти Венгрии безосновательно задержали два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка", которые перевозили 7 сотрудников бригады и ценности на сумму более 75 млн долларов и 9 кг золота.

Позже стало известно, что их задержали по подозрению в попытке незаконно перевезти крупные суммы денег и золото в Украину. По данным следствия, организацией перевозки руководил бывший генерал украинской спецслужбы, а вместе с ним задержали еще шестерых украинцев и два бронированных инкассаторских автомобиля, якобы задействованных для транспортировки денег и золота.

Зато в "Ощадбанке" объяснили, что для задержания их работников не было никаких юридических оснований. По словам пресс-службы инкассаторские машины осуществляли плановую международную перевозку, а подобные рейсы выполняются регулярно — примерно раз в неделю.

6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига на Х заявил, что семеро граждан Украины, которых удерживали в Венгрии, пересекли государственную границу и находятся в безопасности.

Также Фокус писал, что Венгрия, несмотря на возвращение инкассаторов, не отдала обратно и продолжает незаконно удерживать захваченные автомобили и ценности. В то же время лидер правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал в парламент законопроект, который предусматривает сохранение под арестом изъятых украинских активов.