Украина вернула инкассаторов, которых взяли в заложники в Венгрии, — Сибига

По словам главы МИД Украины, семеро граждан Украины, которых удерживали в Венгрии — уже пересекли государственную границу и в безопасности.

"Я уже сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что нам удалось обеспечить освобождение семи граждан Украины, которых удерживали в Будапеште", — сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига на Х.

Андрей Сибига сообщил, что инкассаторы вернулись в Украину

По словам министра, инкассаторы уже в безопасности и пересекли украинскую границу.

"Наши консулы оказали необходимую помощь. Я благодарю нашу команду в МИД и посольстве Украины в Венгрии, а также наши правоохранительные органы, правительственные учреждения, государственные банки и всех, кто помог достичь их освобождения", — написал Сибига.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко предположила возможную связь между задержанием украинских инкассаторов и визитом главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Россию. Свириденко отметила, что действия венгерских правоохранителей во время операции напоминали методы, характерные для Москвы 1990-х годов. Она подчеркнула, что правительство будет работать над тем, чтобы все причастные к задержанию были привлечены к ответственности.

Відео дня

Между тем, правительство Венгрии обнародовало фотографии с изображением упаковок банкнот долларов, евро и девятью золотыми слитками весом в килограмм каждый. Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерские власти ожидают от Киева четких объяснений происхождения и назначения средств.