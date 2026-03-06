Україна повернула інкасаторів, яких взяли в заручники в Угорщині, — Сибіга

За словами голови МЗС України, семеро громадян України, яких утримували в Угорщині — вже перетнули державний кордон і в безпеці.

"Я вже повідомив президента Володимира Зеленського, що нам вдалося забезпечити звільнення семи громадян України, яких утримували в Будапешті", — повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга на Х.

Андрій Сибіга повідомив, що інкасатори повернулись до України

За словами міністра, інкасатори вже в безпеці та перетнули український кордон.

"Наші консули надали необхідну допомогу. Я дякую нашій команді в МЗС та посольстві України в Угорщині, а також нашим правоохоронним органам, урядовим установам, державним банкам та всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення", — написав Сибіга.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко припустила можливий зв’язок між затриманням українських інкасаторів та візитом глави МЗС Угорщини Петера Сійярто до Росії. Свириденко наголосила, що дії угорських правоохоронців під час операції нагадували методи, характерні для Москви 1990-х років. Вона наголосила, що уряд працюватиме над тим, щоб усі причетні до затримання були притягнуті до відповідальності.

Відео дня

Тим часом, уряд Угорщини оприлюднив фотографії із зображенням упаковок банкнот доларів, євро та дев'ятьма золотими злитками вагою в кілограм кожен. Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що угорська влада очікує від Києва чітких пояснень походження та призначення коштів.