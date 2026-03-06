Затримання українців у Будапешті: угорці показали золото і гроші, які перевозили інкасатори

Уряд Угорщини оприлюднив фотографії із зображенням упаковок банкнот доларів, євро та дев'ятьма золотими злитками вагою в кілограм кожен.

Як стверджується на сторінці відомства у Facebook, на фотографіях — "Акція українського золотого конвою".

Повідомляється, що в четвер, 5 березня, в Угорщині заарештували сімох громадян України, зокрема колишнього генерала секретної служби, які через Угорщину перевезли $40 мільйонів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота з Австрії.

Фото: Facebook Magyarország Kormánya

Фото: Facebook Magyarország Kormánya

Фото: Facebook Magyarország Kormánya

"NAV розслідує підозру у відмиванні грошей. З Угорщини було вислано сімох громадян України", — йдеться в заяві.

Кілька годин тому міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто опублікував пост, у якому стверджував, що з січня через Угорщину було перевезено $900 мільйонів і 420 мільйонів євро готівкою, а також 146 кілограмів золота.

Відео дня

"Ми вимагаємо від Києва негайних відповідей щодо великих партій готівки, перевезених через Угорщину, які викликають серйозні питання щодо можливого зв'язку з українською військовою мафією", — йдеться в публікації.

За його словами, угорська влада очікує від Києва чітких пояснень походження та призначення коштів.

Зі свого боку міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ може ввести санкції проти осіб, причетних до затримання українських громадян у Будапешті. Українська влада також має намір скликати іноземний дипломатичний корпус для інформування про ситуацію.

Опитування Як, на вашу думку, закінчиться ситуація з викраденням інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині? Опитування відкрите до Кримінальним розслідуванням Можливим силовим конфліктом між Україною та Угорщиною Відставкою прем'єра Угорщини Віктора Орбана З’ясується, що це було непорозуміння Нічого з вищезазначеного Голосувати

Глава МЗС назвав затримання семи громадян України в Будапешті"частиною шантажу і передвиборчої кампанії Угорщини".

Крім того, зовнішньополітичне відомство закликало громадян України утриматися від поїздок до Угорщини.

Нагадаємо, в Угорщині повідомили про депортацію затриманих інкасаторів.