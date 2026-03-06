Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Світ Захоплення інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині

Затримання українців у Будапешті: угорці показали золото і гроші, які перевозили інкасатори

В Угорщині захопили українських інкасаторів
У двох машинах із Відня до Києва перевозили $40 млн, 35 млн євро і 9 кг золота | Фото: Facebook Magyarország Kormánya

Уряд Угорщини оприлюднив фотографії із зображенням упаковок банкнот доларів, євро та дев'ятьма золотими злитками вагою в кілограм кожен.

Як стверджується на сторінці відомства у Facebook, на фотографіях — "Акція українського золотого конвою".

Повідомляється, що в четвер, 5 березня, в Угорщині заарештували сімох громадян України, зокрема колишнього генерала секретної служби, які через Угорщину перевезли $40 мільйонів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота з Австрії.

В Угорщині захопили українських інкасаторів
Фото: Facebook Magyarország Kormánya
В Угорщині захопили українських інкасаторів
Фото: Facebook Magyarország Kormánya
В Угорщині захопили українських інкасаторів
Фото: Facebook Magyarország Kormánya

"NAV розслідує підозру у відмиванні грошей. З Угорщини було вислано сімох громадян України", — йдеться в заяві.

Кілька годин тому міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто опублікував пост, у якому стверджував, що з січня через Угорщину було перевезено $900 мільйонів і 420 мільйонів євро готівкою, а також 146 кілограмів золота.

Відео дня

"Ми вимагаємо від Києва негайних відповідей щодо великих партій готівки, перевезених через Угорщину, які викликають серйозні питання щодо можливого зв'язку з українською військовою мафією", — йдеться в публікації.

За його словами, угорська влада очікує від Києва чітких пояснень походження та призначення коштів.

Зі свого боку міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ може ввести санкції проти осіб, причетних до затримання українських громадян у Будапешті. Українська влада також має намір скликати іноземний дипломатичний корпус для інформування про ситуацію.

Опитування

Як, на вашу думку, закінчиться ситуація з викраденням інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині?

Опитування відкрите до

Глава МЗС назвав затримання семи громадян України в Будапешті"частиною шантажу і передвиборчої кампанії Угорщини".

Крім того, зовнішньополітичне відомство закликало громадян України утриматися від поїздок до Угорщини.

Нагадаємо, в Угорщині повідомили про депортацію затриманих інкасаторів.