Захоплення інкасаторів в Угорщині: українців підозрюють у відмиванні грошей, що відомо наразі

Національна податкова і митна служба Угорщини (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, NAV) порушила кримінальну справу після захоплення двох інкасаторських машин "Ощадбанку" і семи громадян України, які їх супроводжували.

Відомство веде кримінальну справу за підозрою у відмиванні грошей щодо перевізників грошей, які прибули з України і були затримані в Угорщині, повідомляє Telex.

За що затримали українців в Угорщині — офіційна версія

За інформацією ресурсу, перевізників грошей, які пересувалися на двох транспортних засобах, було заарештовано Центром із боротьби з тероризмом 5 березня вдень на автозаправній станції на трасі М5.

У заяві NAV повідомляють, що заарештували сімох громадян України, включно з колишнім генералом української секретної служби, і два броньовані автомобілі для перевезення готівки.

Вони перевозили $40 мільйонів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота з Австрії в Україну.

Згідно із заявою, з початку року через територію Угорщини в Україну було перевезено понад $900 мільйонів, 420 мільйонів євро і 146 кілограмів золотих злитків.

Розслідування проводять відповідно до Кримінально-процесуального кодексу та за сприяння Центру з боротьби з тероризмом.

За інформацією "Європейської правди", під час затримання силовики витягли з машини людей, одягнених у чорне, і поклали на землю. Після завершення операції колона автомобілів Антитерористичного центру вирушила до Будапешта.

Австрійський журналіст Річард Шмітт написав на своїй сторінці в соціальних мережах, що 75 мільйонів євро і доларів США, а також 9 кілограмів золота мали бути перевезені транспортними засобами з банку Raiffeisen у Відні в Україну. За його словами, Віктор Орбан нібито зупинив перевезення золота в Україну після погроз вбивством.

Цікавим є той факт, що того ж дня, коли було затримано українців, ФБР повідомило про те, що в Угорщині заарештовано трьох громадян цієї країни, яких підозрюють у шахрайстві з підробленими золотими злитками після того, як вони обдурили інвесторів у Нью-Джерсі.

Розслідування було спрямоване проти складної організованої злочинної групи, що базується в Угорщині та Дубаї і продавала підроблені золоті злитки інвесторам.

Захоплення інкасаторів в Угорщині: де перебувають люди й автомобілі з грошима та золотом

За інформацією "Української правди", інкасаторські автомобілі "Ощадбанку", викрадені Угорщиною напередодні, перебувають на закритій території Антитерористичного центру. Ця силова структура підконтрольна угорському Міністерству внутрішніх справ. Раніше центр уже залучався для антиукраїнських урядових акцій, як-от у випадку із затриманням і видворенням українського ексдипломата.

Водночас місцезнаходження семи співробітників "Ощадбанку", які супроводжували інкасаторські автомобілі, залишається невідомим.

Реакція "Ощадбанку" на дії Угорщини

5 березня "Ощадбанк" повідомив, що два автомобілі інкасаторської служби банку, яких супроводжували семеро працівників бригади інкасації, було "безпідставно затримано в Угорщині при регулярному перевезенні іноземної валюти та банківських металів між "Райффайзен банк Австрія" та "Ощадбанк".

Згідно з даними GPS-сигналу, незаконно затримані автомобілі перебували в центрі Будапешта, поблизу однієї із силових структур Угорщини. Місцезнаходження автомобілів підтвердили посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.

У банку запевняють, що перевезення коштів і цінностей здійснювалося відповідно до міжнародної угоди між банками та згідно з чинними європейськими митними процедурами.

"Сбербанк вимагає негайного звільнення своїх співробітників і майна та повернення їх в Україну. Керівництво банку перебуває в контакті з МЗС України та правоохоронними відомствами з метою координації подальших дій", — заявили у фінустанові.

6 березня "Ощадбанк" поінформував, що сімох його співробітників, які супроводжували безпідставно затримані в Угорщині інкасаторські машини, незаконно утримують в одному з правоохоронних органів Угорщини:

"Усі співробітники служби інкасації, незаконно затримані в Угорщині, мають тривалий досвід роботи в "Ощадбанку": від 3-4 років до 17-21 року. Цінності, що перебували у викрадених автомобілях, належать державному "Ощадбанку". Це кошти, довірені банку громадянами та бізнесом України. Вони транспортувалися з Австрії для подальшого використання в обігу та насичення готівкового ринку України".

Захоплення інкасаторів в Угорщині: позиція влади

На захоплення інкасаторів одразу ж відреагував глава МЗС Андрій Сибіга. У своєму повідомленні на Х він назвав дії Угорщини "державним тероризмом і рекетом".

"Ми вже направили офіційну ноту з вимогою негайного звільнення наших громадян. Ми також звернемося до Європейського союзу з проханням дати чітке визначення незаконним діям Угорщини, захопленню заручників і грабежу", — наголосив він.

6 березня очільник зовнішньополітичного відомства заявив, що українським консулам досі не дозволили доступ до сімох громадян України, узятих у заручники в Будапешті.

"Угорська сторона не надала жодних пояснень. Ми вимагаємо їхнього негайного звільнення і готуємося до подальших дій, зокрема на рівні ЄС", — ідеться в його пості.

Ба більше, у зв'язку з останніми подіями та зростанням напруги між двома країнами, МЗС закликало громадян України утриматися від поїздок до Угорщини через неможливість "забезпечити безпеку на тлі свавільних дій угорської влади".

"Просимо пріоритезувати маршрути транзиту не через угорську територію. Також звертаємо увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавілля на території Угорщини та рекомендуємо враховувати ці ризики в контексті будь-якої ділової активності в цій країні", — йдеться в заяві.

Зі свого боку омбудсмен Дмитро Лубінець написав у соцмережах, що звернувся до Імре Юхажа, уповноваженого з основних прав Угорщини, із запитаннями, на підставі чого затримали громадян України, де вони перебувають наразі, і в яких умовах їх утримують.

"Також виступив з ініціативою провести термінову онлайн-зустріч, щоб з'ясувати всі обставини ситуації та забезпечити дотримання прав наших громадян", — додав він.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан поки ніяк не коментує ситуацію із захопленням українських інкасаторів. У сьогоднішньому інтерв'ю радіо Kossuth він озвучив нові погрози на адресу Києва, якщо той не відновить транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба", проте жодним словом не згадав черговий скандал.

