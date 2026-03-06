Захоплення інкасаторів в Угорщині: стало відомо, де сховали авто

Інкасаторські автомобілі "Ощадбанку", викрадені Угорщиною напередодні, перебувають на закритій території Антитерористичного центру.

Водночас місцезнаходження сімох співробітників "Ощадбанку", які супроводжували інкасаторські автомобілі, залишається невідомим, повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела.

Ця структура підконтрольна угорському Міністерству внутрішніх справ. Раніше центр уже залучався для антиукраїнських урядових акцій, як-от у випадку із затриманням і видворенням українського ексдипломата.

Як відомо, 5 березня влада Угорщини безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку", які супроводжувалися 7 співробітниками бригади інкасації.

Ця структура підконтрольна угорському Міністерству внутрішніх справ. Раніше центр уже залучався для антиукраїнських урядових акцій, як-от у випадку із затриманням і видворенням українського ексдипломата.

Відео дня

На захоплення інкасаторів відреагували і в "Ощадбанку", і в МЗС". Глава зовнішньополітичного відомства України Андрій Сибіга назвав те, що трапилося, "державним тероризмом і рекетом".

"Ми вже направили офіційну ноту з вимогою негайного звільнення наших громадян. Ми також звернемося до Європейського союзу з проханням дати чітке визначення незаконним діям Угорщини, захопленню заручників і грабежу", — наголосив він.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поки що ніяк не прокоментував ситуацію із заручниками. Натомість він опублікував у Facebook відео, на якому виходить із двору, закриваючи за собою хвіртку, і підписав його:

"Зеленський погрожує, бо хоче уряд в Угорщині, дружній до України. Я тільки в дорозі".

У Х він уточнив, що Зеленському потрібен нібито дружній уряд Угорщини, який "буде відправляти угорські гроші в Україну і позбавляти нас дешевої енергії".

"Ми будемо захищати інтереси нашої країни. Можете на це розраховувати", — запевнив Орбан.

Нагадаємо, напередодні Зеленський пригрозив Віктору Орбану дати його адресу ЗСУ.

Європейський Союз закликав адміністрацію Володимира Зеленського допустити представників блоку до огляду нафтопроводу "Дружба". Через нього Віктор Орбан блокує програму фінансової підтримки Європейського Союзу для України на суму 90 мільярдів євро.