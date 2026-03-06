Захват инкассаторов в Венгрии: стало известно, где спрятали авто

Инкассаторские автомобили "Ощадбанка", похищенные Венгрией накануне, находятся на закрытой территории Антитеррористического центра.

В то же время местонахождение семи сотрудников "Ощадбанка", сопровождавших инкассаторские автомобили, остается неизвестным, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

Эта структура подконтрольна венгерскому Министерству внутренних дел. Ранее центр уже привлекался для антиукраинских правительственных акций, например в случае с задержанием и выдворением украинского экс-дипломата.

Как известно, 5 марта власти Венгрии безосновательно задержали два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка", которые сопровождались 7 сотрудниками бригады инкассации.

На захват инкассаторов отреагировали и в "Ощадбанке", и в МИД". Глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига назвал случившееся "государственным терроризмом и рэкетом".

"Мы уже направили официальную ноту с требованием немедленного освобождения наших граждан. Мы также обратимся к Европейскому союзу с просьбой дать четкое определение незаконным действиям Венгрии, захвату заложников и грабежу", — подчеркнул он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пока никак не прокомментировал ситуацию с заложниками. Вместо этого он опубликовал в Facebook видео, на котором выходит со двора, закрывая за собой калитку, и подписал его:

"Зеленский угрожает, потому что хочет правительство в Венгрии, дружественное к Украины. Я только в пути".

В Х он уточнил, что Зеленскому нужно якобы дружественное правительство Венгрии, которое "будет отправлять венгерские деньги в Украину и лишать нас дешевой энергии".

"Мы будем защищать интересы нашей страны. Можете на это рассчитывать", — заверил он.

Напомним, накануне Зеленский пригрозил Виктору Орбану дать его адрес ВСУ.

Европейский Союз призвал администрацию Владимира Зеленского допустить представителей блока к осмотру нефтепровода "Дружба". Из-за него Виктор Орбан блокирует программу финансовой поддержки Европейского Союза для Украины на сумму 90 миллиардов евро.