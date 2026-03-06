Власти Венгрии захватили 7 сотрудников "Ощадбанка" в заложники: что с ними неизвестно

5 марта власти Венгрии безосновательно задержали два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка", которые сопровождались 7 сотрудниками бригады инкассации.

Сотрудники "Ощадбанка" осуществляли регулярную перевозку иностранной валюты и банковских металлов между Райффазен банк Австрия и Ощадбанк Украина, сообщила пресс-служба "Ощадбанка".

"Согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили "Ощадбанка" сейчас находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии", — говорится в сообщении.

Место пребывания сотрудников "Ощадбанка" пока неизвестно.

В пресс-службе уточнили, что перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международных правил и соответствующим образом оформлена юридически.

Объем ценностей, которые находились в похищенных автомобилях, составил:

Відео дня

40 млн. долларов;

35 миллионов евро;

9 килограммов золота.

"Ощадбанк требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину. Руководство банка находится в контакте с МИД Украины и правоохранительными ведомствами с целью координации дальнейших действий", — отметили в "Ощадбанке".

Пост "Ощадбанка" Фото: Скриншот

Реакция МИД Украины на похищение работников "Ощадбанка" в Венгрии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что семеро сотрудников "Ощадбанка" были захвачены в заложники в Венгрии.

"Сегодня в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины. Причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними до сих пор неизвестны", — написал Сибига.

Он уточнил, что украинцы выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной, которые перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками.

"Фактически, речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Если это та "сила", о которой сегодня говорил господин Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет", — пояснил Сибига.

Глава МИД Украины подчеркнул, что уже направил официальную ноту с требованием немедленного освобождения украинцев.

"Мы также обратимся в Европейский Союз с запросом на четкую квалификацию незаконных действий Венгрии, захват заложников и ограбление", — подчеркнул Сибига.

Напомним, 5 марта Владимир Зеленский "пригрозил" дать ВСУ адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В феврале Орбан заявил, что разместит солдат возле энергообъектов из-за угрозы со стороны Украины.