Власти Венгрии захватили 7 сотрудников "Ощадбанка" в заложники: что с ними неизвестно
5 марта власти Венгрии безосновательно задержали два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка", которые сопровождались 7 сотрудниками бригады инкассации.
Сотрудники "Ощадбанка" осуществляли регулярную перевозку иностранной валюты и банковских металлов между Райффазен банк Австрия и Ощадбанк Украина, сообщила пресс-служба "Ощадбанка".
"Согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили "Ощадбанка" сейчас находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии", — говорится в сообщении.
Место пребывания сотрудников "Ощадбанка" пока неизвестно.
В пресс-службе уточнили, что перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международных правил и соответствующим образом оформлена юридически.
Объем ценностей, которые находились в похищенных автомобилях, составил:
- 40 млн. долларов;
- 35 миллионов евро;
- 9 килограммов золота.
"Ощадбанк требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину. Руководство банка находится в контакте с МИД Украины и правоохранительными ведомствами с целью координации дальнейших действий", — отметили в "Ощадбанке".
Реакция МИД Украины на похищение работников "Ощадбанка" в Венгрии
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что семеро сотрудников "Ощадбанка" были захвачены в заложники в Венгрии.
"Сегодня в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины. Причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними до сих пор неизвестны", — написал Сибига.
Он уточнил, что украинцы выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной, которые перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками.
"Фактически, речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Если это та "сила", о которой сегодня говорил господин Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет", — пояснил Сибига.
Глава МИД Украины подчеркнул, что уже направил официальную ноту с требованием немедленного освобождения украинцев.
"Мы также обратимся в Европейский Союз с запросом на четкую квалификацию незаконных действий Венгрии, захват заложников и ограбление", — подчеркнул Сибига.
Напомним, 5 марта Владимир Зеленский "пригрозил" дать ВСУ адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
В феврале Орбан заявил, что разместит солдат возле энергообъектов из-за угрозы со стороны Украины.