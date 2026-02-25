Венгрия разместит солдат возле энергообъектов из-за угрозы со стороны Украины, — Орбан

Премьер-министр Венгрии анонсировал ряд решений для усиления безопасности венгерской энергосистемы. Эти решения он связывает с "подготовкой Украины к дальнейшим действиям для нарушения работы энергосистемы".

В частности он поручил разместить войска возле ряда энергообъектов. Об этом Орбан сказал в своем видеообращении.

По его словам, службы национальной безопасности доложили ему о том, что Украина якобы готовится в дальнейшем нарушать работу венгерской энергетической системы. Он также в очередной раз обвинил Украину в том, что якобы это было решение Киева об остановке поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". По его мнению, украинское правительство не возобновляет работу нефтепровода по политическим причинам.

"Мы также развернем солдат и необходимые средства для предотвращения атак вблизи ключевых энергетических объектов. Полиция будет патрулировать территории вокруг определенных электростанций, распределительных станций и центров управления в увеличенном составе", — заявил Орбан.

Он также приказал запретить полеты дронов в приграничных с Украиной регионах.

Напомним, что 24 февраля Виктор Орбан заявил, что создание 800-тысячной украинской армии представляет опасность для его страны. По его мнению более безопасным вариантом для Европы является договориться с Россией.

В ответ Владимир Зеленский заявил о том, что российская нефть не поступает в Венгрию через нефтепровод "Дружба" является следствием российской атаки. Поэтому Орбан должен обратиться к Путину, а не к Украине.

23 февраля глава МИД Будапешта Петер Сийярто заявил о том, что прекращение поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба" является исключительно политическим решением Украины. Он обвинил Киев в якобы желании вмешаться в предстоящие выборы в Венгрии.

Перед этим посол Венгрии в Евросоюзе наложил вето на решение ЕС о выделении Украине кредита в 90 млрд евро. Сийярто пояснил, что Венгрия разблокирует предоставление кредита только после того, как Украина возобновит поставки российской нефти в Венгрию.

В то же время в Евросоюзе уже нашли способ предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро даже несмотря на вето Венгрии. Для этого планируют рассмотреть вариант с использованием замороженных российских активов.

Российский обстрел нефтепровода "Дружба"

В конце января стало известно об атаке на инфраструктурный объект в Золочевском районе Львовской области. Официально власти не комментировали, что было поражено российскими дронами. Однако профильное издание Enkorr выяснило, что под атакой оказался нефтепровод "Дружба", который используется для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию. Эта атака стала первым ударом по участку нефтепровода на территории Украины.