В Венгрии заявили, что нефтепровод "Дружба" разрушила не российская ракета: обвинили Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что прекращение поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба" является исключительно политическим решением Украины. Он связывает это с желанием Киева якобы поддержать венгерскую оппозицию на выборах.

В то же время в МИД Венгрии отметили, что не верят в то, что нефтепровод был поврежден в результате российской атаки. Об этом Сиятро заявил перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе, сообщает "УП".

Венгерский дипломат убежден, что "Дружба" не пострадал ни от одной атаки России и не был поврежден вообще.

По его словам, Украина не имеет никакой физической причины или препятствия для возобновления поставок российской нефти в Венгрию. Из-за этого Будапешт в дальнейшем будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России, а также предоставление Европой кредита 90 млрд евро.

"Вот и все. Это чисто политическое решение Украины. Это чисто шантаж против Венгрии с целью изменить нашу позицию относительно Украины, членства в ЕС и всего такого", — подчеркнул Сиятро.

Глава МИД также отметил, что свои действия украинские чиновники согласовывают с оппозицией Венгрии, ведь в стране вскоре состоятся парламентские выборы.

Поэтому он обещает изменить позицию только тогда, когда Украина возобновит поставки российской нефти в Венгрию.

В Еврокомиссии убеждены, что повредила нефтепровод именно Россия

Несмотря на заявления венгерского главы МИД об отсутствии каких-либо повреждений нефтепровода, в Еврокомиссии утверждают, что российская атака привела к остановке работы нефтепровода "Дружба". Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Она отметила, что именно Россия разрушила нефтепровод "Дружба".

"Наш приоритет — энергетическая безопасность наших государств-членов; Украина взяла на себя обязательства отремонтировать трубопровод, и решение по срокам зависит от них", — заявила Итконен.

При этом в среду, 25 февраля, состоится заседание координационной группы по вопросам нефти, где будет рассмотрен вопрос разрушения нефтепровода "Дружба".

Напомним, ранее посол Венгрии в Евросоюзе наложил вето на решение ЕС о выделении Украине кредита в 90 млрд евро.

Россияне атаковали нефтепровод "Дружба"

Напомним, что в конце января стало известно об атаке на инфраструктурный объект в Золочевском районе Львовской области. Официально власти не комментировали, что было поражено российскими дронами. Однако профильное издание Enkorr выяснило, что под атакой оказался нефтепровод "Дружба", который используется для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию. Эта атака стала первым ударом по участку нефтепровода на территории Украины.

В то же время в конце 2025 года ночью произошло возгорание магистральной газовой трубы "Дружба". Перед этим местные слышали сильный взрыв. Тогда чрезвычайникам удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на жилые дома и другие объекты инфраструктуры.

Венгрия обвиняет Украину во вмешательстве в выборы

В конце января Орбан заявил, что Украина якобы "атакует" его страну, пытаясь повлиять на ход предстоящих парламентских выборов. Он поручил министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать украинского посла в Венгрии к себе.

16 января Орбан заявил о намерении создания "национальной петиции", в которой он будет просить о поддержке его политики по отказу от финансирования Украины Евросоюзом.

Напомним, в конце 2025 года по всей Венгрии появились предвыборные плакаты и билборды Виктора Орбана, где изобразили Зеленского, Урсулу фон дер Ляйен и лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра.