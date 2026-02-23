В Угорщині заявили, що нафтопровід "Дружба" зруйнувала не російська ракета: звинуватили Україну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про те, що припинення постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" є виключно політичним рішенням України. Він пов'язує це з бажанням Києва нібито підтримати угорську опозицію на виборах.

Водночас у МЗС Угорщини зазначили, що не вірять в те, що нафтопровід було пошкоджено внаслідок російської атаки. Про це Сіятро заявив пред засіданням Ради ЄС у Брюсселі, повідомляє "УП".

Угорський дипломат переконаний, що "Дружба" не постраждав від жодної атаки Росії та його не було пошкоджено взагалі.

За його словами, Україна не має жодної фізичної причини чи перешкоди для відновлення постачання російської нафти до Угорщини. Через це Будапешт надалі блокуватиме 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, а також надання Європою кредиту 90 млрд євро.

"От і все. Це суто політичне рішення України. Це суто шантаж проти Угорщини з метою змінити нашу позицію щодо України, членства в ЄС та всього такого", — нагоосив Сіятро.

Відео дня

Голова МЗС також зазначив, що свої дії українські урядовці узгоджують з опозицією Угорщини, адже в країні незабаром відбудуться парламентські вибори.

Через це він обіцяє змінити позицію лише тоді, коли Україна відновить постачання російської нафти до Угорщини.

У Єврокомісії переконані, що пошкодила нафтопровод саме Росія

Попри заяви угорського голови МЗС про відсутність будь-яких пошкоджень нафтопроводу, в Єврокомісії стверджують, що російська атака призвела до зупинки роботи нафтопроводу "Дружба". Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

Вона зазначила, що саме Росія зруйнувала нафтопровід "Дружба".

"Наш пріоритет — енергетична безпека наших держав-членів; Україна взяла на себе зобов’язання відремонтувати трубопровід, і рішення щодо термінів залежить від них", — заявила Ітконен.

При цьому у середу, 25 лютого, відбудеться засідання координаційної групи з питань нафти, де буде розглянуто питання руйнування нафтопроводу "Дружба".

Нагадаємо, раніше посол Угорщини в Євросоюзі наклав вето на рішення ЄС щодо виділення Україні кредиту в 90 млрд євро.

Росіяни атакували нафтопровід "Дружба"

Нагадаємо, що наприкіні січня стало відомо про атаку на інфраструктурний об'єкт у Золочівському районі Львівської області. Офіційно влада не коментувала, що було уражено російськими дронами. Однак профільне видання Enkorr з'ясувало, що під атакою опинився нафтопровід "Дружба", який використовується для транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини. Ця атака стала першим ударом по ділянці нафтопроводу на території України.

Водночас наприкінці 2025 року вночі сталося загоряння магістральної газової труби "Дружба". Перед цим місцеві чули сильний вибух. Тоді надзвичайникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню на житлові будинки та інші об’єкти інфраструктури.

Угорщина звинувачує Україну у втручанні у вибори

Наприкінці січня Орбан заявив, що Україна нібито "атакує" його країну, намагаючись повпливати на перебіг майбутніх парламентських виборів. Він доручив міністру закордонних справ Петеру Сіярто викликати українського посла в Угорщині до себе.

16 січня Орбан заявив про намір створення "національної петиції", у якій він проситиме про підтримку його політики щодо відмови від фінансування України Євросоюзом.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року по всій Угорщині з'явилися передвиборчі плакати та білборди Віктора Орбана, де зобразили Зеленського, Урсулу фон дер Ляєн і лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра.