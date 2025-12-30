Віктор Орбан на своїх передвиборчих плакатах використовує Зеленського

По всій Угорщині з'явилися передвиборчі плакати та білборди Віктора Орбана. На них зображено Зеленського, Урсулу фон дер Ляєн і головного опонента Орбана – Петера Мадяра.

На білбордах зображено президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, Володимира Зеленського й угорського політика Петера Мадяра, які викидають гроші в золотий унітаз. На білборді написано: "Вони підіймають податки та витрачають ваші гроші на українські золоті унітази". Цікаво, що Петер Мадяр, який є опонентом Віктора Орбана, сфотографувався біля білборда і опублікував фото в Х.

Петер Мадяр сфотографувався поруч із плакатом

"Я подумав, що варто уважніше розглянути цей шедевр. Зрештою, саме на це уряд Орбана витрачає гроші платників податків, а не на дезінфікуючі засоби для лікарень", - написав угорський політик.

Пост Петера Мадяра

В інтерв'ю "24 Каналу" угорська парламентарка та співзасновниця партії в Угорщині "Гуманісти", яка виступатиме за підтримку України, Каталін Чех зазначила, що угорці насправді дедалі більше втомлюються від авторитарної моделі правління прем'єра Віктора Орбана. Людей виснажують, зокрема, відсутність реальних змін у якості свого життя та пропаганда чинного уряду.

Плакати Орбана висять по всій Угорщині

А також залякування чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана. Він заявив, що наступні вибори можуть стати "останніми перед можливою війною", якщо не переможе його партія.

Орбан вважає, що Європа наближається до конфлікту з Росією, перебуваючи на завершальному етапі ескалації, та закликав "молитися за мир".

Нагадаємо, при цьому Віктор Орбан запевняє, що не хоче краху України. За його словами, якщо подібне станеться, то це стане катастрофою для Угорщини. Таку заяву він зробив під час так званого антивоєнного мітингу в угорському місті Сегед.

А наприкінці листопада він відвідав Кремль і запропонував президенту РФ Володимиру Путіну угорську столицю Будапешт як майданчик для мирних переговорів.