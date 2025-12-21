"Крах України стане катастрофою для Угорщини": Орбан зробив несподівану заяву (відео)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив, що не хоче краху України.

За його словами, якщо подібне станеться, то це стане катастрофою для Угорщини. Таку заяву він зробив під час так званого антивоєнного мітингу в угорському місті Сегед. Кадри виступу політик опублікував у себе в Х.

"Не помиляйтеся: крах України стане катастрофою для Угорщини. Стабільність по сусідству має значення. Угорщина постачає 44% електроенергії та 58% газу в Україну. Тим часом війна послаблює Україну день за днем. Тільки мир може її зміцнити. Кожен, хто дійсно підтримує Україну, повинен хотіти миру, і повинен хотіти його просто зараз", — підписав він відео.

За його словами, розпад України вкрай невигідний його країні, і тому Угорщина повинна робити все, щоб цього не сталося.

"Це добре розуміє і селянин, і спекулянт нерухомістю. Вартість вашої ділянки залежить не тільки від неї самої, а й від сусіда, його стану, хто там живе. Це не дрібниці. І так само з країнами", — наголосив політик.

Він також поскаржився, що частину допомоги, яку надає Угорщина Україні, нібито крадуть.

Минулого тижня Орбан висловив невдоволення політикою європейської співдружності. Про це він повідомив у соцмережах, виклавши допис, у якому лає рішення ЄС, згідно з яким РФ не отримає доступу до заморожених активів Центрального банку.

"Обходячи Угорщину і ґвалтуючи європейське законодавство серед білого дня, брюссельці вживають заходів для захоплення заморожених російських активів — оголошення війни. Тим часом вони вимагають ще €135 мільярдів від держав-членів для підживлення конфлікту. Угорщина не буде підігравати цій спотвореній брюссельській схемі", — підкреслив угорський прем'єр.

Наприкінці листопада він відвідав Кремль і запропонував президенту РФ Володимиру Путіну угорську столицю Будапешт як майданчик для мирних переговорів.

Після візиту Орбана до Москви від зустрічі з ним відмовився президент Польщі Кароль Навроцький.