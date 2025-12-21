"Крах Украины станет катастрофой для Венгрии": Орбан сделал неожиданное заявление (видео)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил, что не хочет краха Украины.

По его словам, если подобное произойдет, то это станет катастрофой для Венгрии. Такое заявление он сделал во время так называемого антивоенного митинга в венгерском городе Сегед. Кадры выступления политик опубликовал у себя в Х.

"Не заблуждайтесь: крах Украины станет катастрофой для Венгрии. Стабильность по соседству имеет значение. Венгрия поставляет 44% электроэнергии и 58% газа в Украину. Между тем, война ослабляет Украину день за днем. Только мир может ее укрепить. Каждый, кто действительно поддерживает Украину, должен хотеть мира, и должен хотеть его прямо сейчас", – подписал он видео.

По его словам, распад Украины крайне невыгоден его стране, и поэтому Венгрия должна делать все, чтобы этого не произошло.

"Это хорошо понимает и крестьянин, и спекулянт недвижимостью. Стоимость вашего участка зависит не только от него самого, но и от соседа, его состояния, кто там живет. Это не мелочи. И так же со странами", – подчеркнул политик.

Он также посетовал, что часть помощи, которую предоставляет Венгрия Украине, якобы воруют.

На прошлой неделе Орбан выразил недовольство политикой европейского содружества. Об этом он сообщил в соцсетях, выложив сообщение, в котором ругает решение ЕС, согласно которому РФ не получит доступа к замороженным активам Центрального банка.

"Обходя Венгрию и насилуя европейское законодательство среди белого дня, брюссельцы принимают меры для захвата замороженных российских активов — объявление войны. Между тем они требуют еще €135 миллиардов от государств-членов для подпитки конфликта. Венгрия не будет подыгрывать этой искаженной брюссельской схеме", — подчеркнул венгерский премьер.

В конце ноября он посетил Кремль и предложил президенту РФ Владимиру Путину венгерскую столицу Будапешт как площадку для мирных переговоров.

После визита Орбана в Москву от встречи с ним отказался президент Польши Кароль Навроцкий.