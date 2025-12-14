Самый ценный актив РФ в Европе: Сибига отреагировал на заявление Орбана о деньгах Москвы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился решением Европейского Союза, которое касается блокировки российских активов. В свою очередь глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига сделал тонкий намек на недовольного чиновника.

Виктор Орбан выразил недовольство политикой европейского содружества. Об этом он сообщил в соцсетях, выложив сообщение, в котором ругает решение ЕС, согласно которому РФ не получит доступа к замороженным активам Центрального банка.

"Обходя Венгрию и насилуя европейское законодательство среди белого дня, брюссельцы принимают меры для захвата замороженных российских активов — объявление войны. Между тем они требуют еще €135 миллиардов от государств-членов для подпитки конфликта. Венгрия не будет подыгрывать этой искаженной брюссельской схеме", — написал венгерский политик.

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига распространил сообщение Виктора Орбана. Также он сделал небольшой комментарий к сообщению.

"Наиболее ценный замороженный российский актив в Европе", — написал украинский министр, скорее всего имея в виду самого Орбана.

Напомним, страны ЕС согласились бессрочно обездвижить российские суверенные активы, устранив серьезное препятствие для предоставления Украине "репарационного кредита" в размере 210 миллиардов евро. Впрочем Бельгия требует от стран ЕС покрытия потенциальных судебных расходов, если Кремль выдвинет против нее иск.

Фокус писал, что в конце ноября Виктор Орбан посетил Кремль и предложил президенту РФ Владимиру Путину венгерскую столицу Будапешт как площадку для мирных переговоров.