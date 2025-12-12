ЕС согласился бессрочно "заморозить" российские активы: что это значит для Украины

Это решение представители ЕС приняли через день после того, как премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер открыто поставил под сомнение законность предложения Еврокомиссии о постоянном замораживании средств Москвы на основании "чрезвычайного положения" статьи 122 Договора о функционировании ЕС.

Страны ЕС согласились бессрочно обездвижить российские суверенные активы, устранив серьезное препятствие для предоставления Украине "репарационного кредита" в размере 210 миллиардов евро, сообщает Euractiv.

Использование статьи 122, официально предложенной Еврокомиссией на прошлой неделе, имеет решающее значение для предотвращения возврата активов России, если санкции против Кремля будут сняты, что может привести к тому, что Бельгия будет обязана вернуть Москве сотни миллиардов евро в случае предоставления займа. Подавляющее большинство активов находится в депозитарии Euroclear.

Сейчас санкции в отношении активов должны единогласно продлеваться столицами ЕС каждые шесть месяцев. Лидер Венгрии Виктор Орбан неоднократно угрожал заблокировать продление санкций, но в итоге всегда отступал от угроз.

Один из европейских дипломатов заявил, что подавляющее большинство стран ЕС поддержало решение, принятое 11 декабря.

В то же время Бельгия требует от Европейского Союза "автономных гарантий" в обмен на то, что она поддержит предоставление Украине "репарационного кредита" за счет замороженных активов России. До предоставления гарантий Бельгия будет блокировать решение.

Послы ЕС вынуждены убеждать Бельгию поддержать "репарационный кредит", поскольку большинство замороженных активов России находится на хранении в бельгийском депозитарии Euroclear.

В Бельгии заявляют, что опасается "судебных преследований" со стороны России. Именно поэтому правительство Бельгии требует от Евросоюза "независимых и автономных гарантий", которые будут действовать, даже если кредит будет "признан недействительным".

Также Бельгия требует от стран ЕС покрытия потенциальных судебных расходов, если Кремль осмелится выдвинуть иск против нее, или других стран ЕС. Кроме этого, Бельгия требует не заключать с РФ новых инвестиционных соглашений и отменить все действующие, а также принять меры для защиты страны от потенциальной "кремлевской мести".

Послы ЕС будут обсуждать вопрос займа 12 и 14 декабря.

На саммите лидеров ЕС, который запланирован на 18 декабря, ожидается принятие окончательного решения о финансировании Украины в 2026-2027 годах. До сих пор продолжаются дискуссии относительно формата такого финансирования, в то время как Европейская комиссия продвигает репарационный заем как самую эффективную опцию.

Напомним, в начале декабря Европейский Союз предложил использовать 105 млрд долларов из замороженных в ЕС российских активов для покрытия экономических и военных потребностей Украины в течение следующих двух лет. А чиновники США призвали ряд стран ЕС заблокировать это решение. Они отмечали государствам-членам Евросоюза, что эти ресурсы эффективнее будет использовать для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой, а не для продолжения войны.

А издание Politico узнало, что в мирные планы Дональда Трампа входит вернуть активы России после подписания мирного соглашения. Еще летом американские чиновники заявили посланнику Европейского Союза по вопросам санкций Дэвиду О'Салливану, что их план заключается в возвращении активов россиянам после подписания любого мирного соглашения.