ЄС погодився безстроково "заморозити" російські активи: що це значить для України

Це рішення представники ЄС ухвалили через день після того, як прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер відкрито поставив під сумнів законність пропозиції Єврокомісії про постійне заморожування коштів Москви на підставі "надзвичайного стану" статті 122 Договору про функціонування ЄС.

Країни ЄС погодилися безстроково знерухомити російські суверенні активи, усунувши серйозну перешкоду для надання Україні "репараційного кредиту" у розмірі 210 мільярдів євро, повідомляє Euractiv.

Використання статті 122, офіційно запропонованої Єврокомісією минулого тижня, має вирішальне значення для запобігання поверненню активів Росії, якщо санкції проти Кремля будуть зняті, що може призвести до того, що Бельгія буде зобов'язана повернути Москві сотні мільярдів євро у разі надання позики. Переважна більшість активів знаходиться в депозитарії Euroclear.

Наразі санкції щодо активів повинні одноголосно продовжуватися столицями ЄС кожні шість місяців. Лідер Угорщини Віктор Орбан неодноразово погрожував заблокувати продовження санкцій, але зрештою завжди відступав від погроз.

Один з європейських дипломатів заявив, що переважна більшість країн ЄС підтримала рішення, ухвалене 11 грудня.

В той же час Бельгія вимагає від Європейського Союзу "автономних гарантій" в обмін на те, що вона підтримає надання Україні "репараційного кредиту" за рахунок заморожених активів Росії. До надання гарантій Бельгія блокуватиме рішення.

Посли ЄС змушені переконувати Бельгію підтримати "репараційний кредит", оскільки більшість заморожених активів Росії перебуває на зберіганні у бельгійському депозитарії Euroclear.

У Бельгії заявляють, що побоюється "судових переслідувань" з боку Росії. Саме тому уряд Бельгії вимагає від Євросоюзу "незалежних та автономних гарантій", які будуть чинними, навіть якщо кредит буде "визнано недійсним".

Також Бельгія вимагає від країн ЄС покриття потенційних судових витрат, якщо Кремль насмілиться висунути позов проти неї, або інших країн ЄС. Окрім цього, Бельгія вимагає не укладати з РФ нових інвестиційних угод та скасувати усі чинні, а також вжити заходів для захисту країни від потенційної "кремлівської помсти".

Посли ЄС обговорюватимуть питання позики 12 та 14 грудня.

На саміті лідерів ЄС, який заплановано на 18 грудня, очікується ухвалення остаточного рішення про фінансування України у 2026-2027 роках. Досі тривають дискусії щодо формату такого фінансування, в той час як Європейська комісія просуває репараційну позику як найефективнішу опцію.

Нагадаємо, на початку грудня Європейський Союз запропонував використати 105 млрд доларів з заморожених у ЄС російських активів для покриття економічних та військових потреб України протягом наступних двох років. А чиновники США закликали низку країн ЄС заблокувати це рішення. Вони наголошували державам-членам Євросоюзу, що ці ресурси ефективніше буде використати для забезпечення мирної угоди між Києвом і Москвою, а не для продовження війни.

А видання Politico дізналося, що в мирні плани Дональда Трампа входить повернути активи Росії після підписання мирної угоди. Ще влітку американські чиновники заявили посланнику Європейського Союзу з питань санкцій Девіду О'Саллівану, що їхній план полягає в повернення активів росіянам після підписання будь-якої мирної угоди.