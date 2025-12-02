Один із пунктів мирного плану: США хочуть повернути Росії заморожені активи, — Politico

Бельгія може мати союзників в адміністрації президента США Дональда Трампа у своїй відмові від використання заморожених активів РФ для допомоги Україні. За словами інсайдерів, Вашингтон планує після підписання мирної угоди повернути активи Росії.

Про ймовірний пункт мирного плану США про повернення Росії грошей пише Politico з посиланням на двох неназваних високопоставлених дипломатів. За даними джерела, влітку американські чиновники заявили посланнику Європейського Союзу з питань санкцій Девіду О'Саллівану, що їхній план полягає в повернення активів росіянам після підписання будь-якої мирної угоди.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, попри плани Штатів, продовжила просувати ідею використання коштів РФ для допомоги Україні. Вона повідомила у промові 10 вересня про плани застосувати російські активи для підтримки України через репараційний кредит (за словами одного з дипломатів, це було спробою "поставити європейську печатку" на цих активах).

В Politico зазначили, що Вашингтон, імовірно, ніколи не підтримував цю ідею. Після витоку "мирного плану Трампа" з 28 пунктів у листопаді стало відомо, що США пропонували під своїм керівництвом інвестувати 100 млрд доларів з російських активів у відновлення України після завершення війни, а решта грошей мала бути спрямована на "окремий американо-російський механізм".

За словами кількох неназваних дипломатів, це викликало напругу в ЄС, оскільки там негативно сприйняли ймовірність отримання частини активів Штатами та розподілу грошей з Росією.

Журналісти зазначили, що Бельгія наразі повторює американську позицію щодо того, що використання заморожених активів РФ може бути перешкодою у переговорних процесах. Хоча, за деякими повідомленнями, ЄС відхилив спірний 14-й пункт мирного плану США щодо заморожених активів, європейські чиновники не знають, що саме включили до останньої версії документа.

Що відомо про заморожені активи РФ

28 листопада журналісти Reuters писали, що прем’єр Бельгії Барт де Вевер написав листа президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, в якому заявив, що конфіскація активів РФ для допомоги Україні завадить мирному плану та завершенню війни. Загалом у Бельгії зберігається близько 180 млрд євро, з яких 140 млрд — активи Центробанку, а решта — гроші компаній та фізичних осіб. Європа пропонувала надати Україні 140 млрд євро позикою.

Журналісти Politico того ж дня з посиланням на джерела припускали, що Бельгія не хоче віддати Україні заморожені гроші РФ, бо може привласнювати отримані від них прибутки.