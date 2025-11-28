Чому Бельгія не хоче віддати Україні заморожені гроші РФ: є таємні мотиви, — Politico

Європейські посадовці підозрюють Бельгію у тому, що вона, ймовірно, привласнює прибутки, отримані на заморожених активах Російської Федерації, написало західне медіа. Частина цих прибутків мала надходити в бюджет України. Яка сума могла "розчинитись" в бюджеті Бельгії замість того, щоб підтримати українців під час війни РФ?

Бельгія відмовляється передати Україні гроші Російської Федерації, й при цьому заявляє, що через роки може отримати штрафні санкції від Кремля у розмірі мільярдів євро, ідеться у статті Politico. Єврочиновники очікують, що рішення про долю російських грошей приймуть 18 грудня. Тим часом у медіа поширили підозри про те, що бельгійські урядовці не віддали Україні прибутки, про які домовились у 2024 році.

Politico поспілкувалось з п'ять анонімними джерелами — дипломатами з європейських країн. Неназвані співрозмовники заявили, що Бельгія спокійно перераховує у власний бюджет доходи та податки від цінних паперів Центробанку РФ. Через такі дії не ясно, чи пішли якісь кошти Україні: не уточнюється механізм перерахування коштів і на чиї рахунки вони мали іти — Києва чи Брюсселя. Дипломати запідозрили, що ця європейська країна має "другорядні цілі" та не виконує взятих зобов'язань.

Відео дня

"Гроші все ще зараховуються до національного бюджету Бельгії, що унеможливлює визначення того, чи повністю Бельгія виконує свої зобов'язання перед Києвом. [Дипломати] зазначили, що Бельгія порушує міжнародне зобов'язання, взяте минулого року", — ідеться у статті.

Дипломати озвучили два сумніви щодо дій бельгійців. Вказується, що Бельгія мала надавати допомогу з двох джерел — частина відсотків/податків на активи РФ та спеціальні відрахування з нацбюджету, як роблять інші європейські країни. У ЄС засумнівались у виконанні обох цих домовленостей, і ці питання вони планують регулярно нагадувати аж до саміту 18 грудня.

На офіційних сторінках де Вевера та уряду Бельгії поки не було офіційних коментарів щодо підозр європейців.

Барт де Вевер — прем'єр-міністр Бельгії, який у 2022 році назвав президента РФ Володимира Путіна "психопатом". У квітні 2025 року посадовець приїхав до Києва, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, відвідав Народний Меморіал та підписав рамкові угоди про співробітництво у сфері озброєння.

Війна РФ та санкції — що відбувається з російськими грошима в Європі

З початком російського вторгнення активи Центробанку РФ були заморожені на рахунках західних банків. Сумарно на рахунках Euroclear, бельгійського центрального депозитарію цінних паперів, зберігається близько 200 млрд євро у цінних паперах. У 2024 році ця європейська країна погодилась віддавати 25% від доходів та податків (extraordinary revenue) від російських грошей на допомогу Україні. За орієнтовними оцінками, ішлося про 2 млрд євро, які мала отримати Україна у 2024 та, відповідно, у 2025 році. При цьому дефіцит бюджету України на 2025 рік — близько 27 млрд євро, а не отримана сума від Бельгії — 1/14 частина цієї суми.

Зазначимо, зранку 28 листопада Фокус писав, як Бельгія пояснила відмову від конфіскації активів РФ на користь України. Прем'єр де Вевер написав листа президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн: заявив, що конфіскація зробить неможливим завершення війни. Також вказується, що гроші Україні передали б не просто так, а як у якості "репараційного кредиту".

Нагадуємо, 28 листопада у Москву прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і зробив кілька заяв щодо мирного плану та візиту Путіна в Будапешт.