Почему Бельгия не хочет отдать Украине замороженные деньги РФ: есть тайные мотивы, — Politico

Европейские чиновники подозревают Бельгию в том, что она, вероятно, присваивает доходы, полученные на замороженных активах Российской Федерации, написало западное медиа. Часть этих доходов должна поступать в бюджет Украины. Какая сумма могла "раствориться" в бюджете Бельгии вместо того, чтобы поддержать украинцев во время войны РФ?

Бельгия отказывается передать Украине деньги Российской Федерации, и при этом заявляет, что через годы может получить штрафные санкции от Кремля в размере миллиардов евро, говорится в статье Politico. Еврочиновники ожидают, что решение о судьбе российских денег примут 18 декабря. Между тем в медиа распространили подозрения о том, что бельгийские чиновники не отдали Украине доходы, о которых договорились в 2024 году.

Politico пообщалось с пятью анонимными источниками — дипломатами из европейских стран. Неназванные собеседники заявили, что Бельгия спокойно перечисляет в собственный бюджет доходы и налоги от ценных бумаг Центробанка РФ. Из-за таких действий не ясно, пошли ли какие-то средства Украине: не уточняется механизм перечисления денег и на чьи счета они должны были идти — Киева или Брюсселя. Дипломаты заподозрили, что эта европейская страна имеет "второстепенные цели" и не выполняет взятых обязательств.

Відео дня

"Деньги все еще зачисляются в национальный бюджет Бельгии, что делает невозможным определение того, полностью ли Бельгия выполняет свои обязательства перед Киевом. [Дипломаты] отметили, что Бельгия нарушает международное обязательство, взятое в прошлом году", — говорится в статье.

Дипломаты озвучили два сомнения относительно действий бельгийцев. Указывается, что Бельгия должна была оказывать помощь из двух источников — часть процентов/налогов на активы РФ и специальные отчисления из нацбюджета, как делают другие европейские страны. В ЕС усомнились в выполнении обеих этих договоренностей, и эти вопросы они планируют регулярно напоминать вплоть до саммита 18 декабря.

На официальных страницах де Вевера и правительства Бельгии пока не было официальных комментариев относительно подозрений европейцев.

Барт де Вевер — премьер-министр Бельгии, который в 2022 году назвал президента РФ Владимира Путина "психопатом". В апреле 2025 года чиновник приехал в Киев, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетил Народный Мемориал и подписал рамочные соглашения о сотрудничестве в сфере вооружения.

Война РФ и санкции — что происходит с российскими деньгами в Европе

С началом российского вторжения активы Центробанка РФ были заморожены на счетах западных банков. Суммарно на счетах Euroclear, бельгийского центрального депозитария ценных бумаг, хранится около 200 млрд евро в ценных бумагах. В 2024 году эта европейская страна согласилась отдавать 25% от доходов и налогов (extraordinary revenue) от российских денег на помощь Украине. По ориентировочным оценкам, речь шла о 2 млрд евро, которые должна была получить Украина в 2024 и, соответственно, в 2025 году. При этом дефицит бюджета Украины на 2025 год — около 27 млрд евро, а не полученная сумма от Бельгии — 1/14 часть этой суммы.

Отметим, утром 28 ноября Фокус писал, как Бельгия объяснила отказ от конфискации активов РФ в пользу Украины. Премьер де Вевер написал письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен: заявил, что конфискация сделает невозможным завершение войны. Также указывается, что деньги Украине передали бы не просто так, а как в качестве "репарационного кредита".

Напоминаем, 28 ноября в Москву прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и сделал несколько заявлений относительно мирного плана и визита Путина в Будапешт.