Не будет мира: Бельгия объяснила, почему сопротивляется конфискации активов РФ, — Reuters

Если использовать замороженные активы Российской Федерации в поддержку Украины, то это помешает мирному плану и завершению войны, считают в Бельгии. О такой позиции бельгийских политиков сообщили Европейскому Союзу в специальном письме.

Премьер Бельгии Барт де Вевер написал письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и прокомментировал возможность использования российских денег, написало агентство Reuters. Письмо появилось в ответ на октябрьский саммит ЕС, на котором предлагали активы РФ рассматривать как "репарационный кредит", который получит Украина в качестве компенсации за вторжение и потери. Выяснилось, что Бельгию не убедили юридические обоснования, озвученные европейцами.

Reuters написало о позиции Бельгии утром 28 ноября. О письме, которое Вевер написал фон дер Ляйен, сообщило медиа The Financila Times. Европа предлагала предоставить Украине 140 млрд евро Украине и это должен был быть заем. В тексте документа говорится о том, что бельгийцы не видят законных юридических оснований, чтобы согласиться на эту идею.

"Лидеры ЕС попытались на саммите в прошлом месяце согласовать план использования 140 миллиардов евро (162 миллиарда долларов) замороженных российских суверенных активов в Европе в качестве займа для Киева, но не смогли заручиться поддержкой Бельгии, где хранится значительная часть этих средств", — подытожило Reuters, уточнив, что пресс-служба Еврокомиссии пока не ответила на обращение.

Барт де Вевер — бельгийский политик, который в начале вторжения РФ, весной 2022 года, назвал российского президента Путина "психопатом" и "сумасшедшим". В Бельгии хранится около 180 млрд евро замороженных активов РФ, из них 140 млрд евро — активы Центробанка, остальные — средства компаний и физических лиц.

Мирный план — детали

Отметим, о замороженных активах РФ упоминали в мирном плане США, который медиа опубликовали 2021 ноября. Согласно тексту документа, предполагалась конфискация 100 млрд евро, и их должны были инвестировать в восстановление Украины после завершения войны. При этом предлагалось, что 50% доходов от этих капиталовложений будет получать США.

Между тем 27 ноября Владимир Путин впервые отреагировал на мирный план США. Глава Кремля заявил, что может остановиться, если ему отдадут часть территории Украины, которые РФ считает своими. С другой стороны, по мнению Путина, пока в Украине нет легитимного чиновника, который мог бы подписать мирный план: он не считает, что Владимир Зеленский может это сделать.

