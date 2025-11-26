Первые доказательства происхождения мирного плана США: почему в его основе оказался документ из РФ

В Киев привезли мирный план для Украины, при этом Соединенные Штаты Америки взяли за основу документ, который Российская Федерация передала команде президента США Дональда Трампа. Медиа выяснили, как российские предложения попали в мирный план и как в Вашингтоне оценивали возможную реакцию украинцев. Кто знал о российских идеях и какой таймлайн контактов-обсуждений идей Кремля?

Мирный план США, который Украина получила в 20 числах ноября, — это документ, который россияне передали американцам в октябре 2025 года, написало агентство Reuters со ссылкой на три неназванных источника. План просмотрели чиновники Белого дома и выразили сомнение относительно того, что украинцы согласятся с российскими предложениями.

Медиа пообщалось с несколькими анонимными собеседниками, которые впервые подтвердили российское происхождение мирного плана США. Документ подготовили в Кремле и передали в Белый дом после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон (17 октября). При этом американские чиновники называли идеи РФ "неофициальным документом", основное содержание которого — все требования Москвы, уже выдвигавшиеся во время переговоров и отвергнутые Украиной (например, по территориальным уступкам). В статье напомнили о сливе разговоров спецпредставителя Стива Уиткоффа и помощника президента РФ Юрия Ушакова, а также Ушакова и спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева. Согласно этим сливам, план существовал по состоянию на 14 октября, а дальше его доработали.

"Это первое подтверждение того, что документ, о существовании которого агентство Reuters впервые сообщило в октябре, был ключевым элементом в 28-пунктном мирном плане", — говорится в статье агентства.

С содержанием документа был знаком госсекретарь Марко Рубио, который считал, что Украина отвергнет российские предложения. Источники сообщили, что именно после получения "мирного плана" состоялся разговор Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым (20 октября). Далее Вашингтон отменил их потенциальную встречу (на 23 октября).

К написанию плана причастны три человека, уточнили источники журналистов: спецпредставитель Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и представитель Кремля Кирилл Дмитриев. Текст частично доработали во время визита россиянина в Майами, который состоялся, ориентировочно, 25 октября: администрация Белого дома не знала об этом, написало Reuters.

Reuters не получило официального ответа Белого дома на вопрос, почему американский мирный план основывается на идеях Кремля. Единственный ответ, предоставленный журналистам, — ссылка на высказывание Трампа об успехе переговоров, которые спецпредставитель Стив Уиткофф проведет в Москве, а министр армии Дэн Дрисколл — в Киеве.

"Непонятно, почему и как администрация Трампа полагалась на российский документ для формирования собственного мирного плана", — написало Reuters.

Мирный план США — что известно о скандале с Виткоффом

Отметим, 25 ноября агентство Bloomberg опубликовало расшифровку двух разговоров: Уиткоффа и Ушакова (14 октября), Ушакова и Дмитриева (29 октября). В первом разговоре Уиткофф советовал россиянину, что Путину лучше говорить с Трампом до визита Зеленского. Кроме того, представитель Белого дома рекомендовал восхвалять главу США, отмечая его вклад в достижении мира на планете. Во втором разговоре российские чиновники обсуждали мирный план РФ, который передадут в США. Россияне сомневались, что предложения примут украинцы, но надеялись на давление Вашингтона.

Напоминаем, 26 ноября Юрий Ушаков объяснил, откуда взялись сливы разговоров с Дмитриевым и Виткоффом.