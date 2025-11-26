Перші докази походження мирного плану США: чому в його основі виявився документ із РФ, — Reuters

У Київ привезли мирний план для України, при цьому Сполучені Штати Америки взяли за основу документ, який Російська Федерація передала команді президента США Дональда Трампа. Медіа з'ясували, як російські пропозиції потрапили у мирний план та як у Вашингтоні оцінювали можливу реакцію українців. Хто знав про російські ідеї та який таймлайн контактів-обговорень ідеї Кремля?

Мирний план США, який Україна отримала у 20 числах листопада, — це документ, який росіяни передали американцям у жовтні 2025 року, написало агентство Reuters з посиланням на три неназвані джерела. План проглянули посадовці Білого дому і висловили сумнів щодо того, що українці погодяться з російськими пропозиціями.

Медіа поспілкувалось з кількома анонімними співрозмовниками, які вперше підтвердили російське походження мирного плану США. Документ підготували у Кремлі та передали у Білий дім після візиту президента України Володимира Зеленського у Вашингтон (17 жовтня). При цьому американські посадовці називали ідеї РФ "неофіційним документом", основний вміст якого — усі вимоги Москви, які раніше висувались під час переговорів і які вже відкидались Україною (наприклад, щодо територіальних поступок). У статті нагадали про злив розмов спецпредставника Стіва Віткоффа та помічника президента РФ Юрія Ушакова, а також Ушакова та спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва. Відповідно до цих зливів, план існував станом на 14 жовтня, а далі його допрацювали.

"Це перше підтвердження того, що документ, про існування якого агентство Reuters вперше повідомило у жовтні, був ключовим елементом у 28-пунктному мирному плані", — ідеться у статті агентства.

Зі змістом документа був знайомий держсекретар Марко Рубіо, який вважав, що Україні відкине російські пропозиції. Джерела повідомили, що саме після отримання "мирного плану" відбулась розмова Рубіо з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим (20 жовтня). Далі Вашингтон скасував їхню потенційну зустріч (на 23 жовтня).

До написання плану дотичні троє осіб, уточнили джерела журналістів: спецпредставник Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер та представник Кремля Кирило Дмитрієв. Текст частково допрацювали під час візиту росіянина у Маямі, який відбувся, орієнтовно, 25 жовтня: адміністрація Білого дому не знала про це, написало Reuters.

Reuters не отримало офіційної відповіді Білого дому на питання, чому американський мирний план ґрунтується на ідеях Кремля. Єдина відповідь, надана журналістам, — посилання на вислів Трампа щодо успіху переговорів, які спецпредставник Стів Віткофф проведе у Москві, а міністр армії Ден Дрісколл — у Києві.

"Незрозуміло, чому і як адміністрація Трампа покладалася на російський документ для формування власного мирного плану", — написало Reuters.

Мирний план США — що відомо про скандал з Віткоффом

Зазначимо, 25 листопада агентство Bloomberg опублікувало розшифровку двох розмов: Віткоффа та Ушакова (14 жовтня), Ушакова та Дмитрієва (29 жовтня). У першій розмові Віткофф радив росіянину, що Путіну краще говорити з Трампом до візиту Зеленського. Крім того, представник Білого дому рекомендував вихваляти очільника США, відзначаючи його вклад у досягненні миру на планеті. У другій розмові російські чиновники обговорювали мирний план РФ, який передадуть в США. Росіяни сумнівались, що пропозиції приймуть українців, але сподівались на тиск Вашингтона.

Нагадуємо, 26 листопада Юрій Ушаков пояснив, звідки взялись зливи розмов з Дмитрієвим та Віткоффом.