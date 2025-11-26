"Йому потрібно "продати" Україну РФ": Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа щодо мирного плану

Президент США Дональд Трамп відреагував на скандальну розмову свого спецпосланця Стіва Віткоффа з помічником Володимира Путіна Юрієм Ушаковим, яку оприлюднили у Bloomberg. Американський лідер не побачив нічого незвичайного у цьому.

Розмову між Віткоффом та Ушаковим, де перший радить кремлівському представнику, як "сподобатися" Трампу і "правильно" представити йому варіант мирного плану, Трамп схарактеризував як "стандартну" форму переговорів. Про це президент США заявив у розмові з журналістами на борту Air Force One.

За словами Трампа, Віткофф так говорив через те, що йому "потрібно "продати" Україну Росії".

"Тому що йому потрібно "продати" це Україні. Йому потрібно "продати" Україну Росії", — заявив американський лідер.

Він переконаний у тому, що Стів Віткофф у цьому випадку діяв як "посередник з угод" і робив усе так, як це потрібно для ведення переговорів.

"Так працює посередник з угод. Потрібно сказати: "Дивіться, вони хочуть ось цього". Це стандартна форма переговорів. Потрібно переконати їх у цьому", — пояснив президент США.

Дональд Трамп зізнався, що сам не чув аудіозапису цієї розмови. Однак при цьому висловив припущення про те, що подібні рекомендації та пропозиції Віткофф може висувати і для української сторони.

"Я цього не чув, але чув, що це звичайні переговори. І я можу уявити, що він говорить те ж саме Україні, бо обидві сторони повинні чимось жертвувати і щось отримувати", — підсумував президент США.

Злита розмова Віткоффа з Ушаковим: що відомо

Увечері 25 листопада у Bloomberg оприлюднили розмову, датовану 14 жовтням, в якій, як стверджується, фігурує посланець Трампа Віткофф та помічник Путіна Ушаков. У ході телефонних перемовин американський посадовець радив представнику Кремля, коли Путіну слід переговорити з Трампом, рекомендуючи зробити це до майбутнього на той час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона.

Віткофф також давав поради Ушакову, як Путіну слід вести розмову з Трампом так, аби схилити його на свій бік. До того у розмові згадується мирний план Трампа щодо Гази.

Нагадаємо, Трамп також 26 листопада розповів про просування щодо мирного плану і анонсував візит Віткоффа до Москви на зустріч з Путіним.

Також 25 листопада Трамп назвав умову для зустрічі з Зеленським і Путіним.